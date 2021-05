Urenlang onderzoek na vondst overleden persoon in Den Haag, doodsoorzaak nog onduidelijk

De politie heeft zondag urenlang onderzoek gedaan op de Doorniksestraat in Den Haag, nadat daar afgelopen nacht een overleden persoon is gevonden. Een woordvoerder laat weten dat de doodsoorzaak nog niet duidelijk is en dat het onderzoek nog in volle gang is.

Het lichaam is gevonden vlakbij de kruising met de Pompstationsweg. Er is een grote afzetting gemaakt met zwarte schermen en er staan tenten. 'We doen zorgvuldig onderzoek. Soms is snel duidelijk of er sprake is van een misdrijf of dat er een andere oorzaak is. Dat is nu nog niet het geval', zegt de woordvoerder. Ook kan ze nog niet zeggen of het om een man of een vrouw gaat.

LEES OOK: Fietsster gewond bij ongeluk in 's-Gravenzande, automobilist aangehouden