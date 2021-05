Coronavirus: Vanaf 5 juni nieuwe ronde versoepeling coronamaatregelen en vaccinatie voor Oranje

Toezichthouder EMA onderzoekt sterfgeval na coronaprik Janssen

De Europese toezichthouder voor vaccins doet onderzoek naar het overlijden van een 37-jarige vrouw in België na toediening van het coronavaccin van Janssen. Het is voor zover bekend de eerste keer in Europa dat iemand sterft na toediening van het vaccin, dat in Leiden is ontwikkeld.

De vrouw zou na vaccinatie last hebben gekregen van een combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. Deze zeldzame en gevaarlijke aandoening wordt TTS genoemd. Het was al bekend dat dit een bijwerking van de coronavaccins van Janssen en AstraZeneca zou kunnen zijn. De bloedklachten staan daarom ook in de bijsluiters van de twee vaccins.

Voetballers van Oranje kunnen zich voor EK laten vaccineren

Voetballers van het Nederlands elftal hebben vanaf woensdag de mogelijkheid zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. 'De KNVB heeft altijd op het standpunt gestaan dat mensen in de zorg en ook andere mensen een prik harder nodig hebben', zei bondscoach Frank de Boer. 'Maar nu kunnen wij wel aan de beurt zijn, al is het op vrijwillige basis. Iedereen moet zelf bepalen wat hij in zijn lichaam stopt. We gaan niets verplichten.'

De Boer trainde de afgelopen drie dagen met vijftien internationals in Zeist. Komende vrijdag komt de definitieve selectie van Oranje van 26 spelers voor het EK bijeen. De bondscoach weet niet precies hoeveel spelers woensdag een vaccinatie hebben geweigerd. 'Maar ik denk wel een stuk of zes.

Wout Weghorst heeft al meerdere keren aangegeven dat hij en zijn gezin zich niet willen laten vaccineren. Bondscoach De Boer neemt wel een prik. 'Ik heb tegen iedereen gezegd dat ik het zou doen, net als onze dokter. Maar iedereen moet dat zelf weten.'

De Jonge: waarschijnlijk toch 2 prikken nodig om te reizen

Volgens coronaminister Hugo de Jonge is de kans groot dat vrij reizen in Europa toch pas weer mogelijk wordt als iemand volledig is gevaccineerd. In dat geval zal het kabinet zorgen voor een gratis PCR-test voor mensen die op vakantie willen naar het buitenland.

Omdat vermoedelijk nog niet iedereen op de drempel van de vakantie twee prikken heeft 'lijkt het logisch' een test dan gratis aan te bieden, zei de demissionair minister woensdag na coronaoverleg. De twee prikken zijn nodig voor het Europees certificaat dat reizen in de vakantieperiode mogelijk moet maken. Alleen van het vaccin van Janssen is maar één prik nodig om volledig gevaccineerd te zijn.

Per 5 juni nieuwe ronde coronaversoepelingen

Het kabinet zet op zaterdag 5 juni de volgende stap in het versoepelen van de coronamaatregelen. Dat is vier dagen eerder dan aanvankelijk gepland was voor de derde fase van het openingsplan. Welke maatregelen afgeschaald worden en onder welke voorwaarden precies, besluit het kabinet vrijdag, zei demissionair coronaminister Hugo de Jonge woensdag. Vrijdagavond om 19.00 uur geeft het kabinet daar dan verdere toelichting over op een persconferentie.

Volgens het plan kunnen mensen in de derde fase weer maximaal vier bezoekers thuis ontvangen en kan de horeca ook binnen weer gasten bedienen. Hier vallen ook cafés en kroegen onder, de zogeheten 'natte horeca'. Eerder zou alleen horeca opengaan voor uit eten, maar het kabinet wil af van het onderscheid tussen 'natte' en 'droge' horeca.

Volgens ingewijden is het idee dat iedereen binnen aan een daartoe aangewezen tafel zit, ook in de kroegen, en dat de gelegenheden om 22.00 uur sluiten. Ook zouden culturele instellingen zoals musea de deuren weer kunnen openen.

Weer minder coronapatiënten in ziekenhuizen

De leegloop op de corona-afdelingen van ziekenhuizen zet verder door. Er liggen momenteel 1618 mensen met corona in het ziekenhuis, het laagste aantal sinds 5 december.

Er kwamen de afgelopen 24 uur 63 bedden vrij. Het is de negende achtereenvolgende dag waarop de bezetting afneemt. In die negen dagen daalde het aantal opgenomen patiënten met 565. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1059 coronapatiënten. Dat zijn er 43 minder dan dinsdag. Het is het laagste aantal sinds 12 oktober. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde afgelopen etmaal met twintig naar 559.

Het afgelopen etmaal belandden 108 mensen met corona op een verpleegafdeling of ic. In de afgelopen zeven dagen zijn 946 mensen opgenomen, wat neerkomt op gemiddeld zo'n 135 per dag. Dat is het laagste peil sinds half oktober. Door de daling van het aantal opgenomen coronapatiënten, krijgen ziekenhuizen meer ruimte voor de behandeling van mensen met andere aandoeningen.

Nederland volgt EMA en blijft prikken met Janssen-vaccin

Nederland heeft geen plannen om net zoals België een leeftijdsgrens in te stellen voor het Janssen-vaccin. In België wordt dit coronavaccin uit voorzorg niet meer gegeven aan mensen onder de 40 jaar nadat een jongere vrouw die met het middel was ingeënt was overleden.

Het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is voor Nederland leidend. Verder laat het kabinet zich over het gebruik van de verschillende vaccins adviseren door de Gezondheidsraad en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Ongeveer 150.000 mensen in Nederland hebben het coronavaccin van Janssen gekregen, maar er zijn nog geen gevallen bekend van bloedstolsels (trombose) in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Bijwerkingencentrum Lareb zegt daarover nog geen meldingen te hebben ontvangen.

Extra hulp voor kwetsbare wijken: 'Door corona lopen achterstanden op'

Door de coronacrisis groeien de zorgen over inwoners van kwetsbare wijken. In Leidschendam-Voorburg start de gemeente daarom in de wijk Prinsenhof een versterkingsprogramma. Het probleem speelt niet alleen in Leidschendam: woensdag deden vijftien burgemeesters een landelijke oproep om meer geld uit te trekken voor kwetsbare wijken.

Door de coronacrisis groeien de zorgen over inwoners van kwetsbare wijken | Foto: Omroep West

KHN blij met gelijkstelling cafés en restaurants

De uitspraak van demissionair minister Grapperhaus dat cafés, net als restaurants, open moeten in stap 3 van het openingsplan, kan op bijval rekenen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De branchevereniging heeft deze week volop overleg met het kabinet over de mogelijke versoepelingen. De brancheorganisatie pleit er al weken voor dat er geen onderscheid moet worden gemaakt tussen ‘horeca voor uit eten’ en ‘overige horeca’.

Het kabinet neemt hierover vrijdag een besluit. Dan bepaalt het ook of stap 3 met een paar dagen wordt vervroegd, van 9 juni naar 1 juni.

Corona gevaarlijker voor mensen met meer vet tussen hun spieren

Corona blijkt gevaarlijker voor mensen die meer vet in en tussen hun spieren hebben. Zij lopen 20 procent meer kans om te overlijden dan mensen met een vergelijkbaar postuur, zo hebben onderzoekers van UMC Groningen en Amsterdam UMC ontdekt.

Dat mensen met overgewicht een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door het coronavirus, is al langer bekend. Nu blijkt dat de verdeling van vet een belangrijke factor is. De wetenschappers van de twee academische ziekenhuizen onderzochten de vetverdeling van 215 Covid-patiënten. Uit hun analyse kwam naar voren dat mensen met precies dezelfde BMI (Body Mass Index) een aanmerkelijk hogere sterftekans hadden als zij meer vet in en tussen de spieren hadden. Een sluitende verklaring kunnen de onderzoekers nog niet geven.

Universiteit Leiden gaat 1 september 'gewoon weer helemaal open'

De Universiteit Leiden wil het komende collegejaar weer ‘als normaal’ studenten verwelkomen op de campus. 'Het basisbesluit is dat we op 1 september gewoon weer helemaal open gaan', zei voorzitter van het college van bestuur Annetje Ottow in de Universiteitsraad, meldt mediapartner Sleutelstad.

In het overleg met het college van bestuur werd ook duidelijk dat studenten zich later dan gedacht kunnen inschrijven via het nieuwe studentenportaal en de Universiteit Leiden-app. De geplande datum van de live-gang van het digitaal studentenportaal was de start van het komende collegejaar. Rector Hester Bijl laat weten dat deze vertraging geen consequenties heeft voor het inschrijfproces.

Uitsluitsel in zicht voor miljoenen geblokkeerde Janssenvaccins

Miljoenen coronavaccins van Janssen komen mogelijk eind deze week vrij. Die liggen nu nog in België in afwachting van de uitslag van een Amerikaanse inspectie, zegt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

De EU rekende erop de 2,4 miljoen doses die liggen opgeslagen in het Belgische Beerse in mei te kunnen gebruiken. Maar zij zijn uit voorzorg geblokkeerd, omdat een partij in een Amerikaanse fabriek vervuild bleek met ingrediënten van een ander vaccin. De Amerikaanse toezichthouder FDA onderzoekt of andere partijen ook zijn aangedaan.

Zorgen bij Haagse middelbare scholen

Bij de Haage middelbare scholen zijn onder het personeel grote zorgen nu de leerlingen vanaf 31 mei weer volledig naar school moeten. Dat vertelt Ewald van Vliet, directeur van het Lucas Onderwijs, waar tientallen basis- en middelbare scholen in de regio Den Haag onder vallen.

‘Dinsdagavond was er overleg met alle besturen. De conclusie is dat we het te vroeg vinden. Nog niet alle medewerkers zijn gevaccineerd. We vragen ons af waarom er niet tot na de zomervakantie is gewacht.’ De scholen waren liever op de oude voet verdergegaan, waarbij de leerlingen halve weken naar school komen en de rest van de tijd online lessen volgen.

'Steeds meer weigeraars coronavaccin toch overstag'

Veel mensen die in november niet wilden worden gevaccineerd tegen het coronavirus, willen dat nu wel. Dat komt onder meer doordat vaccinaties blijken te werken, mensen vrezen geen kant op te kunnen zonder vaccin of sociale druk. Dat melden AD en EenVandaag na gezamenlijk onderzoek.

In november gaf 28 procent nog aan zich zeker niet of waarschijnlijk niet te willen laten inenten tegen corona. Inmiddels is dat afgenomen naar 13 procent.

Eerste Kamer stemt in met toegangstesten en quarantaineplicht

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die toegangstesten mogelijk maakt. Ook de quarantaineplicht voor reizigers uit landen met een zeer hoog coronarisico haalde het in de senaat. De kabinetsplannen konden na een marathondebat, dat tot in de nacht duurde, mede met dank aan GroenLinks op een meerderheid rekenen.

GroenLinks bleek onmisbaar om de testwet erdoor te krijgen. De partij stemde in de Tweede Kamer voor, en kon die in de Eerste Kamer ook aan een meerderheid helpen. Daar verbond de partij wel een aantal voorwaarden aan. Zo moest de testwet losgekoppeld worden van de coronawet.

Ook wilde GroenLinks dat de maatregelen niet van kracht zouden zijn op plekken waar voldoende afstand gehouden kon worden of op doorstroomlocaties. Dat betekent dat mensen bijvoorbeeld geen test nodig hebben voor een café of museum.

Lange rij voor Testen voor Toegang | Foto: Omroep West

Grapperhaus wil cafés eerder openen

Cafés moeten net als restaurants in de zogenoemde stap 3 van het openingsplan al open. Hiervoor pleit minister Ferd Grapperhaus van Justitie dinsdag. Volgens de officiële plannen zouden de kroegen pas later open mogen.

Hij zei na afloop van het Veiligheidsberaad, het overleg met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's, dat hij af wil van het onderscheid tussen de restaurants (droge horeca) en cafés (natte horeca). 'Het onderscheid is soms zo moeilijk vast te stellen. Bovendien moeten mensen met een kroeg dan nog langer wachten.'

Het kabinet besluit hier vrijdag over. Dan bepaalt het ook of die derde stap wordt vervroegd met een paar dagen. De versoepelingen gaan dan het eerste weekeinde van juni in.

