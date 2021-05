Coronavirus: Aantal nieuwe besmettingen daalt verder

Verlenging steunpakket kost kabinet 6 miljard extra

De verlenging van het steunpakket kost de schatkist 6 miljard euro extra. De duurste maatregel is het verlengen van de loonsubsidieregeling NOW (2 miljard euro). In totaal kostten de steunregelingen in de coronacrisis tot nu toe ongeveer 80 miljard, melden de ministers die de verlenging aankondigen.

De steunregelingen worden met drie maanden verlengd, tot het einde van september. Het huidige steunpakket zou eerst op 1 juli aflopen.

Janssen: levering van 55 miljoen vaccins eind juni onzeker

Farmaceutisch bedrijf Janssen kan niet garanderen dat het alle coronavaccins kan leveren die de Europese Unie over het tweede kwartaal heeft besteld. De farmaceut uit Leiden zegt dat het vanwege productieproblemen 'onzeker' is of alle 55 miljoen doses voor eind juni geleverd zullen zijn, meldt de NOS.

Bij de bestelling van 55 miljoen zitten 3 miljoen vaccins voor Nederland. Zo'n 313.000 daarvan zijn de afgelopen weken al geleverd. Het RIVM verwacht de komende vier weken 852.000 additionele doses van het vaccin, waarvan één prik nodig is. De kans dat de overige 1,8 miljoen doses op tijd komen, lijkt erg klein, zeggen bronnen tegen de NOS.

3426 nieuwe coronagevallen, daling zet verder door

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft dalen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 3426 positieve tests geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 22.202 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 3172 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde daalt voor de achttiende dag op rij, en heeft nu het laagste niveau sinds 2 oktober bereikt.

Rotterdam telde afgelopen etmaal 259 nieuwe gevallen, het hoogste aantal van het land. In Amsterdam kwamen 134 besmettingen aan het licht. Daarna volgen Utrecht (91), Den Haag (90) en Tilburg (67).

Ziekenhuizen zien grootste afname aantal Covid-patiënten in week

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur afgenomen met 106. Dat is de grootste afname sinds vorige week woensdag. Op verpleegafdelingen liggen nu voor het eerst sinds 11 oktober minder dan duizend mensen met Covid-19. Volgens de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn het er nog 971.

Op de intensive cares liggen nog 541 mensen die ernstig ziek zijn geworden door het virus. Dat zijn er 18 minder dan een dag eerder. Door de snelle afname van het aantal opgenomen coronapatiënten houden ziekenhuizen weer meer bedden en personeel over voor de behandeling van mensen met andere aandoeningen. Dat is belangrijk, want ze moeten nog een 'stuwmeer' aan uitgestelde behandelingen wegwerken.

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat het nog wel tot begin volgend jaar kan gaan duren voordat alle planbare behandelingen die door de coronacrisis niet doorgingen zijn ingehaald. De meest urgente zorg moet zo snel mogelijk weer helemaal op schema komen te liggen.

'Onverantwoordelijk om fitnesscentra niet volledig te heropenen'

Het is een onverantwoordelijke beslissing om fitnesscentra niet volledig te laten heropenen. Dat zei de advocaat van de Stichting Fitness Is Medicijn tijdens een kort geding tegen de Nederlandse staat. Op de basiscoronaregels na zoals voldoende afstand houden, eist de stichting dat er geen verdere voorwaarden gelden voor de sportscholen. Volgens de stichting is sporten een primaire levensbehoefte die belangrijk is om een betere weerstand op te bouwen in coronatijd.

Fitness is de populairste individuele binnensport voor volwassenen, zei de advocaat van de stichting. Bovendien zou het aantal coronabesmettingen in fitnesscentra tijdens een eerdere piek beperkt zijn gebleven.

De sportscholen zijn sinds 19 mei weer onder voorwaarden open. Bij binnensportlocaties mogen maximaal dertig mensen aanwezig zijn er mogen geen groepslessen worden gegeven. Volgens Stichting Fitness Is Medicijn is het jongste kabinetsbesluit om de sportscholen onder voorwaarden te openen genomen op basis van een medisch advies van het Outbreak Management Team. Dat zou door de rechter getoetst mogen worden op basis van een volledige belangenafweging.

Meer mensen toelaten bij evenementen is mogelijk

Fieldlab Evenementen concludeert dat het mogelijk is om meer mensen toe te laten bij evenementen, ook bij een hoog risiconiveau voor het coronavirus. De organisatie, die is opgezet door bedrijven die evenementen organiseren, heeft in de afgelopen maanden een paar testevenementen gehouden.

Zelfs volle zalen of volle terreinen zijn onder voorwaarden mogelijk, zegt de evenementensector. Oftewel: 'een 100 procent bezetting van de beschikbare capaciteit.' Dat zou kunnen bij risiconiveau zorgelijk, dit is het een na laagste niveau.

50 procent testbereidheid op scholen is voldoende

Minister Arie Slob van Onderwijs zei donderdag dat als slechts de helft van de leerlingen en leraren zich twee keer per week laat testen op corona, beperkt dat de risico's op verspreiding voldoende.

Middelbare scholen mogen op 31 mei weer helemaal open. De leerlingen en leraren moeten op advies van het Outbreak Management Team twee keer per week een zelftest doen. Meerdere onderwijsbonden schreven in een brief aan de Kamer dat ze zich zorgen maken over het naleven van dat advies. Volgens de bonden kan het testen niet worden afgedwongen en ook niet volledig gecontroleerd worden. 'Dit baart ons grote zorgen.'

Slob stelt dat 'als er in ieder geval zo'n 50 procent deelname is' aan het zelftesten, er onder docenten niet meer besmettingen zullen zijn dan nu.

Ziekenhuizen bereiden zich voor op inhalen van behandelingen

Ziekenhuizen bereiden zich voor op het inhalen van behandelingen die door de coronadruk zijn uitgesteld. Er moet hierbij wel rekening gehouden worden met het personeel. 'Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers werken al meer dan een jaar onder extreem hoge druk om de zorg aan corona- en niet-coronapatiënten in de lucht te houden', zegt voorzitter Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Donderdag presenteerde demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) een plan om de uitgestelde zorg in te halen. Het is de bedoeling dat de meest dringende behandelen weer binnen zes weken kunnen worden uitgevoerd. Dat is niet overal mogelijk. Het kan zijn dat het tot in 2022 duurt om de achterstanden weg te werken.

De NVZ wil dat de mensen die in de zorg werken meer geld krijgen. 'De overheid moet geld vrijmaken voor een passende en structurele verbetering van de beloning en arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel.'

Een verpleegster op de corona-afdeling van een ziekenhuis | Foto: ANP

Draaiboek voor nieuwe evenementen in coronatijd gepresenteerd

Nu de proefevenementen achter de rug zijn, maken de organisatoren van de zogeheten Fieldlab-evenementen de balans op. Ze kijken terug op de testdagen en komen met een opzet die nieuwe evenementen mogelijk zou moeten maken. Andere organisatoren kunnen die blauwdruk gebruiken als inspiratie. De ideeën worden donderdag in Den Haag gepresenteerd.

De plannen zijn ontworpen door Fieldlab Evenementen, een organisatie die is opgezet door de evenementensector. Die snakt naar nieuwe evenementen om te organiseren en hoopt op de zegen van het kabinet. In de afgelopen maanden zijn meerdere testevenementen binnen en buiten gehouden. Het gaat bijvoorbeeld om een voorstelling van cabaretier Guido Weijers, een interland van het Nederlands elftal, festivals in Biddinghuizen, een marathon in Enschede en een concert in Den Haag.

Twee kort gedingen tegen staat over heropening sportscholen

Bij de rechtbank in Den Haag spelen donderdag twee kort gedingen tegen de Nederlandse staat. Hierin eisen fitnesscentra de volledige heropening van sportscholen. Stichting Fitness Is Medicijn en een groep van zestig sportscholen heeft de zaken aangespannen.

Het kort geding van de Stichting Fitness Is Medicijn is om 12.00 uur en dat van de sportscholen om 14.30 uur. Ze stellen dat veilig gesport kan worden met naleving van de basisregels rond corona. De groep van zestig sportscholen eist bovendien compensatie voor alle schade die is geleden..

De Nederlandse branchevereniging voor sportscholen en fitnessclubs NL Actief vindt dat het belangrijk is dat sportscholen weer volledig open mogen. Ze zeggen dat ze mensen fit en vitaal kunnen houden in coronatijd.

Vorige week gingen de sportscholen open. Het luie lijf opschudden valt niet mee. (Foto: Mariëlle Bakker)

