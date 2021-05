Coronavirus: Ziekenhuizen bereiden zich voor op inhalen van behandelingen

Ziekenhuizen bereiden zich voor op inhalen van behandelingen

Ziekenhuizen bereiden zich voor op het inhalen van behandelingen die door de coronadruk zijn uitgesteld. Er moet hierbij wel rekening gehouden worden met het personeel. 'Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers werken al meer dan een jaar onder extreem hoge druk om de zorg aan corona- en niet-coronapatiënten in de lucht te houden', zegt voorzitter Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Donderdag presenteerde demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) een plan om de uitgestelde zorg in te halen. Het is de bedoeling dat de meest dringende behandelen weer binnen zes weken kunnen worden uitgevoerd. Dat is niet overal mogelijk. Het kan zijn dat het tot in 2022 duurt om de achterstanden weg te werken.

De NVZ wil dat de mensen die in de zorg werken meer geld krijgen. 'De overheid moet geld vrijmaken voor een passende en structurele verbetering van de beloning en arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel.'

Draaiboek voor nieuwe evenementen in coronatijd gepresenteerd

Nu de proefevenementen achter de rug zijn, maken de organisatoren van de zogeheten Fieldlab-evenementen de balans op. Ze kijken terug op de testdagen en komen met een opzet die nieuwe evenementen mogelijk zou moeten maken. Andere organisatoren kunnen die blauwdruk gebruiken als inspiratie. De ideeën worden donderdag in Den Haag gepresenteerd.

De plannen zijn ontworpen door Fieldlab Evenementen, een organisatie die is opgezet door de evenementensector. Die snakt naar nieuwe evenementen om te organiseren en hoopt op de zegen van het kabinet. In de afgelopen maanden zijn meerdere testevenementen binnen en buiten gehouden. Het gaat bijvoorbeeld om een voorstelling van cabaretier Guido Weijers, een interland van het Nederlands elftal, festivals in Biddinghuizen, een marathon in Enschede en een concert in Den Haag.

Twee kort gedingen tegen staat over heropening sportscholen

Bij de rechtbank in Den Haag spelen donderdag twee kort gedingen tegen de Nederlandse staat. Hierin eisen fitnesscentra de volledige heropening van sportscholen. Stichting Fitness Is Medicijn en een groep van zestig sportscholen heeft de zaken aangespannen.

Het kort geding van de Stichting Fitness Is Medicijn is om 12.00 uur en dat van de sportscholen om 14.30 uur. Ze stellen dat veilig gesport kan worden met naleving van de basisregels rond corona. De groep van zestig sportscholen eist bovendien compensatie voor alle schade die is geleden..

De Nederlandse branchevereniging voor sportscholen en fitnessclubs NL Actief vindt dat het belangrijk is dat sportscholen weer volledig open mogen. Ze zeggen dat ze mensen fit en vitaal kunnen houden in coronatijd.

Vorige week gingen de sportscholen open. Het luie lijf opschudden valt niet mee. (Foto: Mariëlle Bakker)

