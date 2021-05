Coronavirus: Jongeren dringen voor en vandaag persconferentie

Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vrijdag 28 mei. We maken ons op voor de persconferentie van vanavond, waar opnieuw versoepelingen worden aangekondigd. Ook van het andere coronanieuws houden we je hier op de hoogte.

'Jongeren dringen met trucje voor bij vaccinatie'

Jongeren die nog lang niet in aanmerking komen voor een vaccinatie blijken met een trucje voor te dringen. Dit blijkt uit gesprekken tussen jongeren en de Volkskrant.

Het lijkt erop dat tientallen studenten een prikafspraak konden regelen door het opgeven van een medische indicatie, terwijl ze hier geen recht op hebben. Ze hebben hiermee weg kunnen komen omdat de GGD slechts sporadisch controleert.

Uit de gesprekken is gebleken dat de jongeren zowel bij het maken van de afspraak als in de vaccinatiestraat geen bewijs van de zogenaamde medische indicatie hoefden te tonen. De GGD bevestigt deze gang van zaken en noemt het onfatsoenlijk.

Er wordt nu bij de medewerkers van vaccinatielocaties gevraagd om opnieuw onder de aandacht te brengen dat bij het inenten van een coronavaccin wordt gecontroleerd of iemand een uitnodigingsbrief heeft gehad.

Hoogste ziekteverzuim sinds 2003 door corona

Volgens het CBS is het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid vorig jaar opgelopen tot 4,7 procent. Dit is het hoogste percentage sinds 2003. Dit betekent concreet dat er van elke duizend werkdagen 47 werden verzuimd vanwege ziekte. Ruim twee procent van de werknemers zegt te hebben hebben verzuimd door het coronavirus.

In de zorg was het verzuim het hoogste, net als in de voorgaande jaren. Hier was het ziekteverzuim opgelopen tot 6,4 procent.

Kabinet besluit hoe de coronaregels versneld te versoepelen

De ministerraad neemt vrijdag een besluit over de versnelde afschaling van de coronamaatregelen. Bekend was al dat de derde stap in de versoepeling op 5 juni ingaat, vier dagen eerder dan de geplande datum van 9 juni. Het kabinet zal nu een beslissing nemen over de verdere uitwerking en voorwaarden.Het gaat om de derde fase in het openingsplan. Volgens die stap kan men weer vier bezoekers thuis ontvangen, gaan culturele instellingen zoals musea weer open en wordt er meer mogelijk voor binnensporten.

Ook gaat de horeca weer open voor in ieder geval uiteten, de zogeheten 'droge horeca'. Waarschijnlijk mogen ook kroegen, de 'natte horeca' weer open. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zei dinsdag na het veiligheidsberaad dat hij een onderscheid tussen 'natte' en 'droge' horeca niet ziet zitten. Ingewijden meldden eerder dat de gelegenheden om 22.00 uur weer moeten sluiten. Nu zijn terrassen open tot uiterlijk 20.00 uur. Ook het verkoopverbod op alcohol, waaronder in supermarkten, geldt nu vanaf dat tijdstip.

Wat er precies weer mag vanaf 5 juni besluit het kabinet vrijdag. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei woensdag dat er enkele 'uitwerkingskwesties' zijn waar het kabinet over moet beslissen. Onder meer de handhaafbaarheid in de praktijk zou een punt van aandacht zijn.

