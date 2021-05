Coronavirus: 'Vanaf 30 juni weer evenementen, met toegangstest'

Tweede Kamer ontvangt weer bezoekers per 5 juni

Het Tweede Kamergebouw in Den Haag is vanaf zaterdag 5 juni weer toegankelijk voor bezoekers. Dat schrijft Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een brief aan de Kamer.

Wel gelden er enkele regels. Zo mogen er maximaal dertig personen per tijdsblok van twee uur op de tribune plaatsnemen. Zij moeten zich vooraf aanmelden en een tijd reserveren. Wel kunnen ze vrij rondlopen door de centrale hal van het gebouw, de Statenpassage.

Verder mogen Kamerleden twee bezoekers uitnodigen in plaats van één. Voor commissievergaderingen zijn nu vier plekken voor gastsprekers beschikbaar, waar dit eerder twee was.

'Vanaf 30 juni weer evenementen, met toegangstest'

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge verwacht dat na 30 juni de grote evenementen zoals Lowlands weer mogelijk zijn. Dat stelde hij vrijdag tijdens de coronapersconferentie. Er zullen wel toegangstesten moeten worden afgenomen. Als iemand volledig gevaccineerd is, mag die met een vaccinatiebewijs naar binnen. Dat geldt ook voor degenen die de afgelopen zes maanden positief zijn getest en dat kunnen aantonen.

'Ook theaters en poppodia mogen vanaf die datum weer meer mensen ontvangen', beloofde De Jonge. 'Cabaretiers, toneelspelers, musici en mensen achter de schermen zetten een schijnwerper op wat het leven kleur geeft. Zij hebben keihard gewerkt om ons van hun essentiële werk te laten genieten.'

Deze volgende stap geldt alleen als de besmettingscijfers blijven dalen. De basismaatregelen, zoals het handhaven van de anderhalve meter afstand, blijven in principe van kracht.

De Jonge: half juli eerste prik voor elke volwassen Nederlander

Het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus loopt ongeveer twee weken vertraging op door de leveringsproblemen bij producent Janssen. 'We hebben iets langer nodig om iedereen de eerste prik te geven. In plaats van begin juli wordt het half juli', zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag tijdens de persconferentie.

Tot dusver hadden er al bijna een miljoen Janssen-vaccins moeten zijn geleverd. Maar volgens de cijfers op het coronadashboard staat de teller nu pas op zo'n 313.000 prikken. Ongeveer 12 miljoen volwassen Nederlanders kunnen een prik krijgen. Tot nu toe zijn ruim 6 miljoen mensen gevaccineerd.

Rutte: meeste locaties gaan onder voorwaarden open

Het kabinet versoepelt de coronaregels. De meeste locaties gaan onder voorwaarden weer open, kondigde premier Mark Rutte aan. 'We nemen een gecalculeerd risico. Als de cijfers omhoog schieten ontstaat een nieuwe situatie, maar dat is hoogst onwaarschijnlijk. We verwachten dat de dalende trend doorzet en durven de versnelling aan', zegt de premier. 'We gaan van gesloten, tenzij, naar open, tenzij.'

LEES OOK: Rutte bevestigt versoepelingen vanaf 5 juni: 'Feitelijk komt er een einde aan de lockdown'

Meer niet-coronapatiënten dan coronapatiënten op ic's

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft dalen en de reguliere zorg komt langzaam maar zeker weer op gang. Daardoor liggen er nu minder coronapatiënten op de intensive cares dan mensen met andere aandoeningen, zoals hartklachten en kanker. Sinds het begin van het jaar is dat maar één keer eerder gebeurd, op 16 februari.

Op de intensive cares liggen nu 521 coronapatiënten, twintig minder dan op donderdag. Het is het laagste aantal sinds 27 februari. Sinds begin mei zijn bijna driehonderd ic-bedden voor coronapatiënten vrijgekomen. Daardoor komen ook meer bedden, meer artsen en meer verpleegkundigen vrij om andere patiënten te helpen. De intensive cares behandelen nu 543 niet-coronapatiënten, 22 meer dan op donderdag. Die ic-vleugels hadden op 16 december voor het laatst zoveel non-covid-patiënten onder hun hoede.

R-getal na weken weer gestegen

Het zogenoemde reproductiegetal van het coronavirus is na een daling van een aantal weken weer gestegen. Volgens de laatste cijfers besmetten honderd mensen die het virus onder de leden hebben gemiddeld 85 anderen.

Bij de vorige wijziging van het r-getal op het coronadashboard eerder deze week was het cijfer gedaald tot 0,82, wat betekent dat honderd mensen 82 anderen besmetten. Een reproductiegetal onder de 1 wil zeggen dat de uitbraak van het virus langzaam kan uitdoven.

3914 nieuwe coronagevallen

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend werden 3914 positieve tests geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er meer dan op donderdag, maar op vrijdagen zijn meestal meer nieuwe gevallen dan eerder in de week. Vorige week vrijdag meldde het RIVM meer dan 4100 positieve tests, de vrijdag ervoor ruim 5500 en nog een vrijdag eerder bijna 7500.

Het aantal sterfgevallen steeg met vijftien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt meestal een tijdje voor het overlijden van een coronapatiënt wordt geregistreerd. In de afgelopen week werden 92 sterfgevallen gemeld.

Volg live aankondiging versoepelingen

Demissionair premier Rutte en coronaminister De Jonge laten vrijdagavond weten welke versoepelingen er worden doorgevoerd. De verwachting is dat de versoepelingen van de coronamaatregelen per 5 juni ingaan. Volg hieronder de persconferentie vanaf 19.00 uur live.

Bijna 9 op de 10 ouderen gevaccineerd

Het RIVM meldt dat tenminste 87 procent van alle Nederlandse 65-plussers tot nu toe een coronavaccinatie heeft gehaald. Dit gedeelte vand e ouderen is zeker één keer geprikt. Volgens het RIVM is de werkelijke opkomst nog hoger. Dit komt omdat de vaccinatiegegevens die het centraal verzamelt niet helemaal compleet zijn.

In het zeer gereformeerde Urk ligt het voorlopige percentage het laagste. Volgens de voorlopige tellingen is Urk de enige gemeente in de categorie waar nog maar 20 tot 39 procent van de 65-plussers is geprikt.

Deze cijfers komen zowel van de GGD als van de huisartsen, zorginstellingen en ziekenhuizen die mensen hebben gevaccineerd. Het gaat in totaal om ruim 2,9 miljoen mensen van 65 jaar en ouder.

Foto ter illustratie I Foto: Omroep West

Giro555 haalt al 5 miljoen euro op voor coronabestrijding in arme landen

De inzamelingsactie 'Samen in actie tegen corona' van Giro555 heeft tot nu toe bijna 5 miljoen euro opgeleverd. Dit bedrag wordt gebruikt om vaccineren ook in armere, kwetsbare landen sneller mogelijk te maken. Vanaf 12 mei reed een gele collectebus door het hele land om zoveel mogelijk geld in te zamelen. De bus vertrok in Utrecht en arriveerde daar vrijdag weer.

Actievoorzitter van de Giro555 Suzanne Laszlo is erg blij: 'Het is fantastisch om te zien dat er zoveel verschillende initiatieven zijn ontstaan: inzamelingsacties via kerken, mensen die hun zorgbonus doneren, bedrijven die met hun medewerkers in actie komen, de digitale collectebus die een vlucht neemt.'

De actie blijft doorlopen: 'De urgentie is hoog, want het virus stopt niet bij de grens.'

Mensen uit '74 en '75 aan de beurt voor de coronaprik

Mensen die in 1974 of 1975 zijn geboren, kunnen vanaf vrijdag online een afspraak voor een coronaprik maken via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. De prik wordt gezet door de GGD, die inmiddels 136 priklocaties heeft. Deze mensen krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna.

Vanaf aankomende woensdag kan deze groep ook per post de uitnodigingsbrief voor de vaccinatie verwachten. Vanaf die dag kunnen ze ook telefonisch een afspraak maken.

'Vertraging inentingen door leveringsproblemen Janssen'

Hugo de Jonge verwacht dat de leveringsproblemen van het Janssen-vaccin gevolgen zullen hebben voor de snelheid van de inentingen in juni. 'Ik ga ervan uit dat het een implicatie zal hebben voor het moment waarop iedereen die eerste prik zal hebben gekregen', zegt De Jonge.

De demissionair minister kon vrijdagochtend nog niet zeggen hoeveel vertraging dat zal zijn. Vrijdagavond komt De Jonge er op terug.

'Blij met versoepelingen, maar we moeten ons gezond verstand blijven gebruiken'

Wim Schellekens is blij met de aangekondigde versoepelingen. 'Het wordt mooie weer, en dat blijft voorlopig zo, dus we hebben alle reden om ervan te genieten. Alleen heb ik wel een paar maren', zo vertelt hij in West Wordt Wakker. 'We moeten namelijk wel ons gezond verstand blijven gebruiken.'

Het lid van het kritische Red Team benadrukt dat nog lang niet iedereen gevaccineerd is. 'De vaccinatie gaat goed, maar het merendeel van de mensen onder de zestig heeft de eerste prik nog niet gehad. Dat betekent dat deze groep mensen nog niet beschermd is. Dus hoewel de cijfers fors aan het dalen zijn, zijn we er nog niet. We horen nog steeds bij de landen waar het besmettingscijfer het hoogst is. Ik wil geen doemdenker zijn, maar ik hoop wel dat premier Rutte vanavond in de persconferentie deze context schetst. Want de ziekenhuizen liggen steeds heel vol en de kans op long-covid is nog steeds heel groot en dat is echt niet leuk.'

'Jongeren dringen met trucje voor bij vaccinatie'

Jongeren die nog lang niet in aanmerking komen voor een vaccinatie blijken met een trucje voor te dringen. Dit blijkt uit gesprekken tussen jongeren en de Volkskrant.

Het lijkt erop dat tientallen studenten een prikafspraak konden regelen door het opgeven van een medische indicatie, terwijl ze hier geen recht op hebben. Ze hebben hiermee weg kunnen komen omdat de GGD slechts sporadisch controleert.

Uit de gesprekken is gebleken dat de jongeren zowel bij het maken van de afspraak als in de vaccinatiestraat geen bewijs van de zogenaamde medische indicatie hoefden te tonen. De GGD bevestigt deze gang van zaken en noemt het onfatsoenlijk.

Er wordt nu bij de medewerkers van vaccinatielocaties gevraagd om opnieuw onder de aandacht te brengen dat bij het inenten met een coronavaccin wordt gecontroleerd of iemand een uitnodigingsbrief heeft gehad.

Hoogste ziekteverzuim sinds 2003 door corona

Volgens het CBS is het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid vorig jaar opgelopen tot 4,7 procent. Dit is het hoogste percentage sinds 2003. Dit betekent concreet dat er van elke duizend werkdagen 47 werden verzuimd vanwege ziekte. Ruim twee procent van de werknemers zegt te hebben hebben verzuimd door het coronavirus.

In de zorg was het verzuim het hoogste, net als in de voorgaande jaren. Hier was het ziekteverzuim opgelopen tot 6,4 procent.

Kabinet besluit hoe de coronaregels versneld te versoepelen

De ministerraad neemt vrijdag een besluit over de versnelde afschaling van de coronamaatregelen. Bekend was al dat de derde stap in de versoepeling op 5 juni ingaat, vier dagen eerder dan de geplande datum van 9 juni. Het kabinet zal nu een beslissing nemen over de verdere uitwerking en voorwaarden.Het gaat om de derde fase in het openingsplan. Volgens die stap kan men weer vier bezoekers thuis ontvangen, gaan culturele instellingen zoals musea weer open en wordt er meer mogelijk voor binnensporten.

Ook gaat de horeca weer open voor in ieder geval uiteten, de zogeheten 'droge horeca'. Waarschijnlijk mogen ook kroegen, de 'natte horeca' weer open. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zei dinsdag na het veiligheidsberaad dat hij een onderscheid tussen 'natte' en 'droge' horeca niet ziet zitten. Ingewijden meldden eerder dat de gelegenheden om 22.00 uur weer moeten sluiten. Nu zijn terrassen open tot uiterlijk 20.00 uur. Ook het verkoopverbod op alcohol, waaronder in supermarkten, geldt nu vanaf dat tijdstip.

Wat er precies weer mag vanaf 5 juni besluit het kabinet vrijdag. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei woensdag dat er enkele 'uitwerkingskwesties' zijn waar het kabinet over moet beslissen. Onder meer de handhaafbaarheid in de praktijk zou een punt van aandacht zijn.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.