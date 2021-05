Coronavirus: 2785 nieuwe besmettingen, Leidse moskee langer dicht door coronabesmettingen

Leidse moskee langer dicht door coronabesmettingen

De Leidse moskee blijft langer dicht vanwege het grote aantal besmettingen bij de achterban. Het Islamitisch Centrum Imam Malik sloot op 17 mei de deuren na een coronauitbraak.

In de afgelopen tijd is gebleken dat het aantal besmettingen binnen de geloofsgemeenschap groter is dan eerst werd verdacht heeft het bestuur van de moskee besloten de deuren langer dicht te houden. De moskee is nu tot minimaal zondag 13 juni gesloten, zo laat het bestuur zondag weten.

Daling nieuwe coronabesmettingen

Het RIVM heeft zondag tot 10.00 uur 2785 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dit zijn er 622 minder dan zaterdag. Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is 3061, dat is hoger dan dat aantal gevallen van de laatste 24 uur.

Het aantal sterfgevallen steeg met 6 tot in totaal 17.634. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt meestal een tijdje voor het overlijden van een coronapatiënt wordt geregistreerd.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt verder

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is zondag iets verder gedaald tot 486. Dat zijn er 13 minder dan een dag eerder, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Zondag lagen er 486 coronapatiënten op de intensive care.

Ziekenhuizen behandelen momenteel in totaal 1327 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 25 minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen zijn er 12 bedden vrijgekomen door de uitstroom van coronapatiënten, daar liggen nog 841 coronapatiënten.

Ziekenhuizen nemen ook steeds minder nieuwe coronapatiënten op. In de afgelopen 24 uur belandden 89 mensen met corona op een verpleegafdeling of ic, tegenover 110 een dag eerder.

Horeca-voorman: liefst voor september streep door 1,5 meterregel

De vaccinatiecampagne in Nederland is niet de snelste, "maar schiet nu wel lekker op". Dat zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in reactie op de voorspelling van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat iedereen voor 1 september volledig gevaccineerd is. Horecaondernemers hopen vurig dat de 1,5 meterregel al eerder van tafel kan, zegt Willemsen.

'Ik hoop dat we eerder zonder maatregelen kunnen. Voor ons is het noodzakelijk dat de 1,5 meterregel eraf gaat om weer rendabel te zijn. In de club, kroeg en discotheek moeten mensen tegen elkaar aan kunnen staan. Daar is hun verdienmodel op gebaseerd', zegt de voorman van de branchevereniging voor restaurants, cafés en hotels.

'Wat ons betreft zou die al na de eerste prik kunnen aflopen. Dan zou je ergens in juli al weer zonder 1,5 meter afstand kunnen', geeft Willemsen aan. 'De meest kwetsbaren hebben de prik al gehad en nu zijn vooral jongeren nog aan de beurt. De belangrijkste reden om die regel in te voeren was druk van de zorg halen. Dat gebeurt nu in rap tempo.'

Minister De Jonge zei in praatprogramma WNL Op Zondag dat het heel reëel is dat de afstandsregel verdwijnt als iedereen is gevaccineerd die dat wil. Willemsen waakt wel voor te gewaagde voorspellingen over het verloop van de pandemie en versoepelingen van coronamaatregelen. 'Als we de afgelopen tijd iets hebben geleerd is het dat je niet te ver vooruit moet willen lopen.'

De Jonge: voor september iedereen volledig gevaccineerd

Voor 1 september moeten alle volwassenen die dat willen volledig gevaccineerd zijn. Zorgminister Hugo de Jonge denkt dat dat 'moet kunnen', zegt hij in WNL Op Zondag. Als alles volgens plan verloopt, kunnen tegen die tijd ook alle coronaregels worden losgelaten.

'Ik denk dat we dan echt van de meeste maatregelen echt af zijn', zegt De Jonge over 1 september. Volgens hem is dat goed nieuws, omdat dan ook het school- en collegejaar 'op een zo normaal mogelijke manier' kunnen beginnen. Of dan ook de 1,5 meter niet meer geldt, 'kan ik nog niet zeggen', aldus de bewindsman. Wel denkt hij dat het 'een heel reëel perspectief is' dat de afstandsregel en de mondkapjesplicht tegen die tijd in de ban worden gedaan.

De komende weken wordt een plan uitgewerkt voor de overgang naar deze fase, zegt De Jonge. Want hoewel de nu geldende maatregelen dan niet meer nodig zijn, benadrukt de bewindsman dat we wel op een andere manier met het coronavirus zullen moeten leven.

Het kabinet gaat ervan uit dat vrijwel alle volwassenen die gevaccineerd willen worden, half juli hun eerste prik hebben gekregen. Eerst was dat nog begin juli, maar door leveringsproblemen is die datum iets verschoven. Per 5 juni worden veel maatregelen al losgelaten en komt Nederland "feitelijk" uit de lockdown. Op 30 juni wordt de volgende stap genomen, en gaan nog meer coronaregels van tafel.

Mensen uit 1977 en 1978 kunnen prikafspraak maken

Mensen die zijn geboren in 1977 en 1978 kunnen vanaf 10.30 zondagochtend een afspraak maken voor een coronavaccinatie, meldt demissionair minister Hugo de Jonge. Deze mensen krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Vrijdag krijgen ze een brief met een uitnodiging, maar ze kunnen vanaf zondag al online een afspraak inplannen.

Wie zich wil laten vaccineren, kan terecht bij een van de 136 vaccinatielocaties van de GGD. De mensen die op grond van hun beroep of vanwege gezondheidsklachten al zijn gevaccineerd, kunnen de uitnodiging weggooien. In totaal zijn ruim 410.000 mensen geboren in 1977 en 1978.

Momenteel worden ongeveer een miljoen mensen per week gevaccineerd. Een deel van hen krijgt de eerste prik en een ander deel is al toe aan de herhaalvaccinatie. Tot nu toe zijn in ons land 9.099.559 prikken gezet, aldus het coronadashboard van de overheid. Dit cijfer omvat zowel eerste als tweede prikken.

3438 nieuwe coronagevallen, meer dan wekelijks gemiddelde

De afgelopen 24 uur zijn 3438 positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er meer dan het weekgemiddelde van 3161. Afgelopen vrijdag werden 3884 positieve tests gemeld, wat lager lag dan de vrijdagen daarvoor. Een week eerder waren dat er 4100, de week daarvoor 5500 en de week daarvoor bijna 7500.

Voor het eerst in 5 maanden minder dan 500 coronapatiënten op ic

Voor het eerst in vijf maanden liggen er minder dan 500 coronapatiënten op de intensive care, dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op zaterdag lagen er 499 coronapatiënten op de intensive care. Dat waren er 22 minder dan op vrijdag. De laatste keer dat er minder dan 500 coronapatiënten op de ic lagen was vorig jaar. Op 13 december 2020 waren dat er 497.

Mensen uit 1976 opgeroepen voor coronavaccinatie

Mensen geboren in 1976 kunnen vanaf zaterdag een afspraak maken voor een coronavaccinatie, laat het RIVM weten. Zij krijgen binnenkort een brief met een uitnodiging, maar kunnen vanaf zaterdag al online een afspraak inplannen. De 205.000 mensen geboren in 1976 krijgen het vaccin van Janssen.

Wie zich wil laten vaccineren, kan terecht bij een van de 136 vaccinatielocaties van de GGD. De mensen die op grond van hun beroep of vanwege gezondheidsklachten al zijn gevaccineerd, kunnen de uitnodiging weggooien. Momenteel worden ongeveer een miljoen mensen per week gevaccineerd. Een deel van hen krijgt de eerste prik en een ander deel is al toe aan de herhaalvaccinatie. Er zijn al ruim 8 miljoen coronaprikken gezet in Nederland.

Zwangere vrouwen niet met voorrang gevaccineerd

Zwangere vrouwen krijgen toch niet met voorrang een prik tegen het coronavirus. Het kabinet heeft dit wel overwogen en hierover advies gevraagd aan het RIVM. Maar demissionair zorgminister Hugo de Jonge schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zo'n vervroegde uitnodiging weinig effect heeft op de snelheid waarmee deze groep wordt gevaccineerd.

Een vaccinatie wordt gezet | Foto: ANP

Een belangrijke overweging is ook dat zwangere vrouwen die risico lopen op een 'ernstig beloop van covid-19' met mogelijke gevolgen voor het kind, al in de groep vallen van mensen met een medische indicatie. Zij hebben dan een aandoening die ze kwetsbaar maakt voor covid-19. Deze groep wordt met voorrang gevaccineerd, zegt De Jonge.

Daarnaast zullen ook twintigers 'nu al naar verwachting binnen enkele weken' een uitnodiging voor een prik op de mat krijgen. "Verdere prioritering is dus vanwege het hoge tempo van vaccineren niet nodig', meldt De Jonge. 'Omdat vaccinatie ook voor zwangere vrouwen belangrijk is werd en wordt er uitgebreid en gericht met deze doelgroep gecommuniceerd.'

Evaluatie: effect app CoronaMelder 'klein maar merkbaar'

De toegevoegde waarde van de app CoronaMelder bij het opsporen van coronabesmettingen is 'klein maar merkbaar'. Dat stellen onderzoekers van de Erasmus Universiteit in een evaluatie. Volgens het onderzoek zijn minstens 14.000 besmettingen aan het licht gekomen door de app. Bijna 190.000 mensen lieten zich testen na een melding.

De CoronaMelder verlaagt het reproductiegetal met 0,3 procent. Dit getal geeft weer hoeveel mensen elkaar besmetten: bij een R-getal van bijvoorbeeld 1,2 besmetten honderd mensen in totaal 120 anderen. Bij een groter aantal gebruikers kan de app dit getal tot 2 procent verlagen, aldus de onderzoekers. Door de app, het testen en bron- en contactonderzoek is het reproductiegetal nu 12,7 procent lager.

Volgens demissionair coronaminister Hugo de Jonge bevestigt de evaluatie dat de app 'een belangrijke bijdrage' levert aan het snel opsporen en indammen van coronabesmettingen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid heeft de CoronaMelder ongeveer 3 miljoen actieve gebruikers. De app is gedownload door 4,9 miljoen mensen.

De app geeft een waarschuwing als je in de buurt van een besmet persoon bent geweest | Foto: ANP

CBS krijgt gegevens uit teststraten van de GGD voor onderzoek

Informatie uit de coronateststraten van de GGD'en wordt beschikbaar gesteld aan statistiekbureau CBS. Dat gaat op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid statistische analyses uitvoeren. Het ministerie wil zo 'meer inzicht verkrijgen voor de bestrijding van de pandemie en de gevolgen voor specifieke groepen binnen de samenleving'. De overheid belooft dat de privacy van mensen gewaarborgd blijft.

Voor de analyses zal het CBS gebruikmaken van data over onder meer inkomen, onderwijsniveau, arbeidspositie en woonsituatie. 'Zo wordt duidelijk welke groepen precies positief, negatief of niet getest zijn. Deze analyses kunnen mogelijk helpen sneller te identificeren welke groepen zich meer of minder laten testen, welke beroepen een hoger risico lopen of wat bijvoorbeeld de invloed is van woon- of werkomstandigheden om positief getest te worden', aldus het ministerie.

Het departement verwacht dat dit kan bijdragen aan een meer gerichte bestrijding van het virus en mogelijk kan helpen bij volgende epidemieën. Zo kunnen ook de GGD'en, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Outbreak Management Team (OMT) hun voordeel ermee doen. Eind juni worden de eerste analyseresultaten verwacht. De statistieken worden altijd openbaar gemaakt.

De privacy is volgens het ministerie geregeld via de zogeheten CBS-wet. Zo worden 'de direct identificerende persoonskenmerken' bij het CBS verwijderd na binnenkomst van de data. Ook worden er persoonskenmerken versleuteld en 'er wordt nauwlettend gekeken of resultaten niet herleidbaar zijn naar personen'.

Persconferentie over versoepelingen trekt ruim 3 miljoen kijkers

Iets meer dan drie miljoen Nederlanders keken vrijdagavond naar de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. In totaal kwam het neer op 3.033.000 kijkers die via de verschillende zenders keken.

In de persconferentie werden nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Vanaf 5 juni mogen musea en andere culturele instellingen onder voorwaarden hun deuren weer openen, de horeca mag weer gasten binnen ontvangen en sauna's gaan weer open. Ook mag in plaats van tot 20.00 uur tot 22.00 uur alcohol worden verkocht.

Ten opzichte van de vorige editie werd deze persconferentie minder goed bekeken. Naar de uitzending van dinsdag 11 mei keken ruim 3,9 miljoen mensen. Ook dat was toen minder dan de keer daarvoor, toen er ruim 4,7 miljoen Nederlanders inschakelden. Het record is nog steeds in handen van de persconferentie van eind april vorig jaar, toen keken er maar liefst 7,8 miljoen mensen.

Leidse epidemioloog twijfelt aan snelle opening samenleving

Epidemioloog Frits Rosendaal van het LUMC in Leiden is huiverig door het snelle tempo van versoepelen. 'Het gaat te snel. Ik ben bang dat mensen zich te vroeg rijk rekenen. Een maand geleden kwamen we pas uit de avondklok en nu mogen de restaurants en cafés al weer open.'

De epidemioloog is vooral bang dat het versneld openen van de samenleving een verkeerd signaal geeft. 'Het vaccineren is op gang gekomen en gaat nu redelijk, maar we zitten nog steeds niet op de beloofde snelheid van twee miljoen prikken per week. Mensen onder de vijftig krijgen nu pas hun eerste vaccinatie, terwijl we weten dat iedereen pas echt goed beschermd is twee weken na de tweede prik. Terwijl we zien dat mensen na de eerste vaccinatie zich al rijk rekenen en denken dat ze alles weer kunnen. Ik moet toegeven dat ik dat gevoel zelf ook heel even had na mijn vaccinatie, maar dit is natuurlijk niet het geval.'

Frits Rosendaal | Foto: LUMC

Rosendaal had daarom graag gezien dat het kabinet nog heel even had gewacht. 'De cijfers lopen fors terug en het gaat goed. Dus waarom niet nog even een paar weken wachten tot iedereen boven de 45 jaar een eerste vaccinatie heeft gehad. Dat hadden we als samenleving echt nog wel even volgehouden. Misschien gaat het ook wel goed hoor, maar hoop is geen beleid.'

