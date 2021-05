Heel veel spelletjes en haar verven met crêpepapier: ondanks het weer is het gezellig op de camping

'Dit is het spel Regenwormen. Met al die regen van de afgelopen dagen heel toepasselijk', lacht een vrouw voor haar tent, terwijl ze het spel klaarlegt voor een nieuw potje. En dat is niet de eerste: 'Gisteren hebben we dit urenlang in de tent gespeeld.' Haar partner beaamt: 'Het was even zwaar met al die regen.'

Een ander stel, dat voor hun caravan zit, geniet van een klein zonnetje op deze Eerste Pinksterdag. Met een dik vest aan, dat wel. Die zon hebben ze nog niet veel gezien. 'Het was een groot drama. Heel veel regen, we hebben nog wel even gefietst. Maar er stond veel te veel wind. We zijn veel binnen, boekje lezen, puzzeltje maken. En we zijn heel blij met de tv', vertelt de vrouw.

'Voor kinderen maakt het niet uit'

Een stukje verderop zitten twee meisjes met hun lange haar in bakjes met daarin een ondefinieerbaar prutje. Het blijkt natgemaakt crêpepapier te zijn, waarmee ze hopen hun haar van een kleurtje te voorzien. 'Voor de kinderen maakt het toch niet uit wat voor weer het is', zegt hun moeder. 'Die gaan toch in de regen allerlei activiteiten doen en vinden het allemaal prima op de camping. Wij volwassenen hebben vooral binnen gezeten en spelletjes gedaan.'

En zodra het zoals zondag droog is, is het al snel goed toeven buiten. Kinderen voetballen, volwassenen doen een potje Kubb en mensen laten hun natgeregende zeilen en tentjes even opdrogen. 'En toen gisteren het zonnetje weer even scheen, hadden we zelfs nog tijd om pannenkoeken te bakken, dus toen was het gezellig', houdt een vakantievierder de moed erin.

