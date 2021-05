Drive-thru voor jubilerende koeien: 'Diva's van de stal'

In april hebben Frederika en Bos Doetje de 'magische' grens van 250.000 liter melk gepasseerd. En dat niet alleen, want gezamenlijk zijn ze ook al goed voor dik 10.000 kilogram vet en eiwit. Alle reden dus om een feestje te vieren, vonden boer John van der Salm en zijn familie.

Vanuit de auto kunnen bezoekers de koeien feliciteren | Foto: Chris Vogel

'Dit zijn onze twee kanjerkoeien', vertelt de eigenaar van Mariahoeve Logies, een melkveehouderij en vakantieboerderij in Woubrugge. 'Gemiddeld wordt een koe in Nederland ongeveer 6,5 jaar, maar Bos Doetje is 16 en Frederika 17 jaar oud. En ze geven nog steeds elke dag melk.'

Niet te veel mensen op erf

Hij benadrukt dat de cijfers officieel zijn geregistreerd. Nadat 's ochtends burgemeester Marina van der Velde (Kaag en Braassem) de koeien al is komen feliciteren, krijgen bezoekers in de middag die kans. Alleen vanuit hun autostoel, weliswaar.

Met een drive-thru kunnen alle coronaregels namelijk in acht worden genomen. 'We moeten er rekening mee houden dat er niet te veel mensen op ons erf komen. Dat hebben we elkaar beloofd en daar houden we ons aan. Maar zo kunnen we er toch nog iets leuks van maken.'

'Het ziet er wel grappig uit'

Ron de Boer komt met een volgepakte auto aanrijden. 'Dit maak je niet elke dag mee. Het is best wel een unieke gebeurtenis', vindt de Woubruggenaar. Zijn vrouw Renkse vult aan: 'Normaal komen we hier gewoon op de fiets. Ik heb hier nog nooit met de auto gereden. Hebben we dat ook een keer meegemaakt.'

'Boer John' vangt de familie De Boer op | Foto: Omroep West

Achterin lachen hun drie kinderen en twee vriendinnetjes zich een ongeluk. 'Ik vind het er wel grappig uitzien', merkt dochter Benthe op. Zoon Djurre vindt het jammer dat ze niet de koeien mogen aaien. 'Wat hebben wij met koeien? Euh, het vlees is lekker', grapt hij.

Sofia wil koeiendokter worden

Voor de 6-jarige Sofia de Groot uit Den Haag maakt 'boer John' van der Salm een uitzondering. Zij is hier vorige maand met haar ouders al op vakantie geweest en mag eventjes de koeien komen aaien. 'Ik ben heel trots op deze koeien', zegt een stralende Sofia, die zelf later koeiendokter wil worden.

Sofia kijkt vol trots naar de koeien | Foto: Corneel de Groot

'Ze heeft een maand geleden al met deze lieve koeien staan knuffelen', verklaart haar moeder Marlies. 'Dus toen ik zag dat ze zo'n knappe prestatie hadden geleverd, dacht ik: nou, dan rijden we even langs en dan gaan we ze heel even feliciteren.'

'Bejaardenhuis voor oude dametjes'

Van der Salm steekt zijn trots bepaald niet onder stoelen of banken. Overdag lopen Frederika en Bos Doetje tussen een kudde koeien, maar 's nachts hebben ze hun eigen hok met stro. 'Een soort bejaardenhuis voor oude dametjes. We noemen ze ook wel de diva's van de stal.'

Uiteraard hoopt hij dat ze nog een hoop melk, vet en eiwit zullen produceren. Andersom belooft de boer zijn koeien met liefde te blijven behandelen. 'Ze zijn zulke toppers. Ze zullen dit bedrijf nooit met een veewagen verlaten, ze blijven hier een mooie oude dag houden.'

LEES OOK: De ijsboerin van Stompwijk: 'Koeien maken zo'n mooi product, daar wilde ik wat mee doen'