Helft van slachtoffers brand Haagse Schilderswijk niet verzekerd: 'Hulp is hard nodig'

In de grote opslagruimte van de as-Soennah moskee aan de Haagse Fruitweg staan de zakken en dozen metershoog opgestapeld. 'Er komt van alles binnen, kleding, speelgoed, spullen voor huisdieren. Er is echt megaveel binnengekomen', zegt El Jabli van bewonersorganisatie De Paraplu. Er moest al gauw naar een grotere ruimte gezocht worden, omdat De Paraplu de spullen niet meer kwijt kon aan de Ferdinand Bolstraat.

'De afgelopen dagen zijn er ruim 600 mensen over de vloer geweest die spullen kwamen brengen uit het hele land', aldus Abdelhamid Taheri van de as-Soennah moskee. Zij stelden een grote loods naast de moskee beschikbaar en maandag komen daar nog steeds mensen naartoe om te doneren. 'De actie is afgelopen, want we hebben meer dan genoeg, maar we weigeren niets', vertelt El Jabli.

Ingezamelde spullen worden uitgezocht in de moskee I Foto: Omroep West

Slapen in een hotel

Nog 43 mensen kunnen niet terug naar hun woning in de Wouwermanstraat, waar vorige week een enorme brand uitbrak. Er zijn 23 woningen onbewoonbaar. Het grootste deel van de slachtoffers slaapt in een hotel, de rest bij vrienden of familie. De gemeente heeft geregeld dat de mensen die in een hotel slapen, daar in ieder geval tot 1 juni kunnen blijven.

Rachid el Menhali, supermarktmanager van Albert Heijn, doneert tientallen boodschappentassen met levensmiddelen en verzorgingsproducten. 'Deze mensen hebben iets vreselijks meegemaakt en zijn in één dag dakloos geworden. Dit is een klein gebaar.' De verwachting is dat vanaf dinsdag de gedupeerden spullen komen uitzoeken in de moskee. 'Daarom moeten we vandaag nog een hoop uitpakken', zegt el Jabli. 'Dat gaat zeker lukken met alle vrijwilligers die we hebben.'

Enorme berg speelgoed

'Ik kom uit Voorburg en heb babyspullen meegenomen', vertelt een vrouw die op de fiets aankomt bij de moskee aan de rand van de Schilderswijk. Ze vindt het niet meer dan vanzelfsprekend. 'Dat doe je toch voor mensen die niets meer hebben.' Vrijwilligers sorteren de gedoneerde spullen. Vooral de berg speelgoed is enorm.

Vijftien organisaties overleggen in de moskee I Foto: Omroep West

Allerlei organisaties hebben hun krachten gebundeld om de slachtoffers van de brand te helpen. De Buurtvaders, de Participatiekeuken, de Haagse Markt, Stichting Leergeld, het Stagehuis, Stichting Lotje, het Leger des Heils sturen vrijwilligers of doneren spullen. Woningcorporatie Haag Wonen gaat op zoek naar lege bedrijfsruimten in de Schilderswijk waar alle ingezamelde goederen kunnen worden uitgestald.

Medemens helpen

'Af en toe heb je het idee dat iedereen lijnrecht tegenover elkaar staat', zegt Taheri. 'Maar op dit soort momenten zie je iedereen van heinde en ver hier naartoe komen om de medemens te helpen en dat doet je goed.'

