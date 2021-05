Duizenden gedupeerden door afgelasten Oktoberfest Den Haag

De kaarten voor het feest dat donderdag, vrijdag en zaterdag gehouden zou worden, kosten 25 euro. De verkoop is inmiddels stilgelegd. Of mensen die een kaartje hebben gekocht hun geld terugkrijgen, weet organisator van het evenement niet. ‘We hoorden vrijdagmiddag om 17 uur van de gemeente dat er geen vergunning zou worden verleend en wij zouden zondag gaan bouwen. We hebben leveranciers aanbetaald’. Een deel van het geld is al uitgegeven, zegt hij.De organisator zou Oktoberfesten organiseren in Den Haag, Arnhem en Groningen. Arnhem gaat ook al niet door omdat de gemeente de organisatie onvoldoende vindt, daar komt Den Haag nu dus bij. De kaartverkoop voor Groningen ligt stil, maar daar is het feest nog niet officieel afgeblazen.Volgens de organisator deugen de argumenten van de gemeente niet. Zijn veiligheidsplan was door ambtenaren goedgekeurd, zegt hij. Hij zou een ‘gerenommeerd beveiligingsbedrijf’ in de arm hebben genomen dat ook bij de gemeente bekend was en twee maal meer beveiligers hebben begroot dan voor zo’n feest nodig is. Hij snapt daarom ook niet waarom de gemeente nu alsnog de stekker eruit trekt.Volgens de gemeente Den Haag gaat het om een ‘lopend proces’. Een woordvoerder legt de verantwoordelijkheid voor het niet doorgaan van het feest bij de organisatie. ‘Wij toetsen alleen de veiligheidsplannen. Als die niet voldoen verlenen we geen vergunning’, zegt hij. Dat pas vrijdag bekend werd dat er geen vergunning afgegeven zou worden, komt volgens hem omdat je als gemeente continu in overleg bent met een organisator van een feest. Bij dit Oktoberfest vond de gemeente de toezeggingen uiteindelijk ontoereikend.Een van de gedupeerden is Jolanda Brederode uit Zoetermeer. Zij baalt. 'Wij zouden met een hele groep gaan', vertelt Jolanda. 'Een vriendin van ons is Duits en die zei dat je dit een keer móet ervaren. We hadden allemaal lederhosen en dirndls geregeld. Er was oppas voor de kinderen gevonden en we keken ernaar uit. Dan is het wel jammer als je via internet moet vernemen dat het niet doorgaat.'Ze weet nog niet of ze gaat proberen haar geld terug te krijgen. 'Ik heb op internet gekeken, bij feesten waar deze organisator eerder bij betrokken was. Onder meer in Alkmaar, vorig jaar. Die mensen die daar naartoe zouden gaan, zitten ook nog op hun geld te wachten. De gemeente had zich hier wel wat meer in kunnen verdiepen...'De organisator hield vorig jaar een Oktoberfest in Alkmaar. Dat ging toen faliekant fout. Van de drie geplande feesten ging er maar eentje door. Mensen die een kaartje hadden gekocht voor de afgelaste feesten hebben hun geld toen niet teruggekregen.‘We hebben daar ook gezocht naar een passende oplossing’, zegt de organisator daarover. Gedupeerden uit Alkmaar kregen bijvoorbeeld een kaartje voor het feest in Den Haag dat nu ook niet doorgaat. Daar gingen zij overigens niet mee akkoord. Wie een kaartje heeft voor het afgelaste feest in Den Haag, moet nu een mailtje sturen aan de organisatie. Dinsdagmiddag denkt de organisator meer bekend te kunnen maken op de website van het feest.Eerder moest die site van de organisatoren al worden aangepast op last van bierbrouwer HB Hofbräuhaus München. Zij suggereerden dat het feest mede werd georganiseerd door brouwer Hofbräu, die ook mede-organisator is van het originele Oktoberfest in München. Maar HB is slechts leverancier van het bier, liet een woordvoerder weten.