Weekend belooft zonnig en droog te worden: 'Het wordt heel anders'

De verandering wordt vanaf woensdag al ingezet en dan gaat het stapje voor stapje de goede kant op. 'Woensdagmiddag regent het al minder, met meer zon en een temperatuur van veertien graden', vertelt de weerman.

Donderdag wordt het weer nog een stapje beter en vanaf vrijdag kan men genieten van een langere periode met stabiel, droger weer. Met een temperatuur die kan doorgaan naar 21 graden. 'Dat wordt het weer heel anders', besluit weerman Mizee.

Nat pinksterweekend

Het was een nat pinksterweekend, blikt Mizee nog even terug in het in het radioprogramma West Wordt Wakker. Zo viel er volgens hem 37 millimeter regen in Zoetermeer. 'Boven de Noordzee ligt een lager drukgebied. De lucht is instabiel', legt de weerman uit. Dat zorgde voor regen, met hier en daar hagel en zelfs onweer.