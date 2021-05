PvdA vertrekt uit coalitie Leidschendam-Voorburg om windmolengate

De PvdA in Leidschendam-Voorburg stapt uit de coalitie. De fractie zegt te weinig vertrouwen te hebben in de verdere politieke samenwerking. Aanleiding is de massale afwijzing van de voorgedragen Rabin Baldewsingh, die PvdA-wethouder Nadine Stemerdink moest gaan vervangen.

De partij is teleurgesteld over de houding van partijen die politiek gelijkstellen met emotie, zegt fractievoorzitter Jochem Streefkerk. 'Emotie is belangrijk, maar politiek moet uiteindelijk meer zijn dan dat. Na de emotie moet er ook ruimte zijn om naar elkaar te luisteren, feiten onder ogen te zien en de dialoog aan te gaan. Helaas blijkt dat niet mogelijk. Noodgedwongen stappen we daarom nu uit de coalitie.'

Van de 35 gemeenteraadsleden stemden er 28 van hen vorige week overtuigend tegen de benoeming van Baldewsingh. Er was al boosheid omdat de PvdA’er in zijn tijd als wethouder in Den Haag een vergunning verleende voor een windmolen aan de Westvlietweg. Veel inwoners van Leidschendam-Voorburg zien Baldewsingh als de verantwoordelijk bestuurder die ervoor zorgde de windmolen er toch kwam, ondanks veel verzet tot aan de Hoge Raad aan toe.

'Grote sociale problemen'

Volgens Streefkerk was Baldewsingh de geschikte kandidaat, omdat Leidschendam-Voorburg grootstedelijke problemen heeft. 'In Leidschendam-Noord spelen grote sociale problemen en daarnaast is de jeugdwerkgelegenheid in onze gemeente een probleem. Juist daarvoor schoven we een wethouder naar voren met veel bestuurlijke ervaring en kennis om die problemen met daadkracht aan te pakken.'

Na het vertrek van de PvdA is er nog steeds een meerderheid in de coalitie in Leidschendam-Voorburg.

