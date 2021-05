OM wil moordverdachte Haagse Wognumstraat naar Pieter Baan Centrum

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat moordverdachte Boris S. (26) ter observatie wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat bleek dinsdag tijdens een voorbereidende rechtszitting. S. wordt ervan verdacht zijn ex-vriendin Gita gewurgd te hebben in haar huis in de Haagse Wognumstraat. Daarna zou hij wekenlang in het huis gewoond hebben terwijl haar lichaam op de bank lag.

Het is nog altijd niet duidelijk wanneer de 35-jarige Gita precies om het leven is gekomen. Haar lichaam was in zo'n verre staat van ontbinding dat de vraag is of dat ooit kan worden vastgesteld. Deskundigen vermoeden, na schimmelonderzoek, dat zij begin oktober 2020 gedood moet zijn. Het OM houdt het er op dat ze tussen 20 september en 19 oktober gewurgd is door S.

De familie van de vrouw gaf haar begin oktober op als vermist. Verschillende buren hebben de verdachte in die periode in de buurt gezien. Hij gebruikte de sleutel, de wifi van de buurman, deed boodschappen en pinde geld. De politie is in die tijd twee keer in de woning geweest, voordat Gita gevonden werd op 24 oktober.

Dna-sporen

Het OM denkt met de vondst van dna een sterke zaak te hebben tegen S. Onderzoekers vonden elf dna-sporen op het lichaam van Gita, onder meer in haar hals. Negen sporen bleken van de verdachte. 'Er is bewijsmiddel op bewijsmiddel aangetroffen tegen S', zei de officier van justitie.

De advocaat van S. twijfelt nog altijd aan de lezing van het OM en houdt er rekening mee dat het lichaam ergens tussen 22 en 24 oktober neergelegd moet zijn. Toen werd S. al in de gaten gehouden door de politie, dus hij kon het niet geweest zijn. Een schouw zou moeten aantonen dat ook anderen toegang konden hebben tot de woning. En dat zou bewijs moeten leveren voor een alternatief scenario.

Deskundigen

Naast het verzoek om een schouw wilde de advocaat van S. ook een anonieme getuige horen. Beide verzoeken wees de rechtbank af. Wel mag ze de twee Britse schimmeldeskundigen opnieuw ondervragen. Een verzoek om S. zijn proces in vrijheid af te laten wachten wees de rechtbank ook af. Volgens de rechtbank woog het belastende bewijs dat er ligt tegen S. zwaarder dan een ontlastend rapport van een taaldeskundige.

Die onderzocht de appjes die zijn verstuurd met de telefoon van het slachtoffer. De deskundige kwam tot de conclusie dat de appjes verstuurd waren door het slachtoffer, terwijl ze volgens het OM toen al niet meer in leven was. 'Daarbij zijn kanttekeningen te maken', zei de rechter over het onderzoek naar de appjes.

Pieter Baan Centrum

Verder vond de rechter de kans op herhaling te groot om S., die eerder werd veroordeeld voor geweld, vrij te laten. 'Het zou niet uit te leggen zijn als verdachte vrij zou komen', volgens de rechtbank.

S. is inmiddels onderzocht door een psychiater en een psycholoog. Het OM wil dat hij ook onderzocht wordt in het Pieter Baan Centrum. Daarover kon dinsdag nog niet beslist worden, omdat S. zelf niet bij de zitting was. De rechtbank hoopt daarvoor op korte termijn een speciale zitting te plannen. De volgende voorbereidende zitting in deze zaak staat gepland op 28 juli.

LEES OOK: 'Moordverdachte woonde weken in huis met lichaam gewurgde Gita'