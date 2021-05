Coronapatiënt Paul na negen maanden weer thuis: 'Corona is geen griepje'

Vorig jaar september begonnen de eerste coronasymptomen bij Paul. 'Ik werd positief getest en werd steeds zieker. Op dag zes kon ik niet meer zelfstandig ademhalen en werd ik met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.' De Wateringer belandde uiteindelijk op de intensive care in Zwolle en werd in coma gebracht.

'Hier heeft hij acht weken gelegen', gaat zijn vrouw Tineke verder. Ze reisde af en aan naar Paul. 'En daarbij leefde ik continu in onzekerheid. Want hoe zou ik hem aantreffen áls ik bij hem zou zijn? Ik heb ontzettend veel steun gehad van alle lieve mensen om ons heen, waar ik vaak een traantje bij gelaten heb.'

Revalideren

Volgens Tineke is het een wonder dat Paul er nog is. 'Hij heeft echt op het randje gelegen', vervolgt ze. Vriend Rob van Veen beaamt dat. 'De eerste keer dat we hem gingen opzoeken, schrokken we ons kapot. Hoe hij van een man van negentig kilo was veranderd in een soort lijk. Heel heftig om te zien.' Nadat Paul van de intensive care af mocht, volgde een lang traject van aansterken en revalideren van de ene naar de andere afdeling.

Dat de Westlander na negen maanden weer thuis is, wordt dan ook groots gevierd. 'Ook al stopt het niet na vandaag, we hebben nog een lange weg te gaan', zegt Tineke. 'We weten ook niet hoe Paul eruit gaat komen, hij kan nog niet lopen en zit nog aan het zuurstof. Hij moet in totaal een jaar revalideren en zit nu ongeveer op de helft. Of hij er helemaal vanaf komt, weten we niet.'

Paul lag acht weken op de IC en werd in coma gehouden.

Het huis is in elk geval aangepast voor Paul, zodat hij makkelijk de trap op kan. En er staat een zuurstofapparaat in huis. 'Ik hoop dat ik uiteindelijk weer de dingen kan gaan doen, die ik altijd gedaan heb. Dat is met beperkingen, dat weet ik. Maar samen met Tineke en alle lieve mensen om ons heen lukt het wel.'

Voor iedereen die denkt dat corona maar gewoon 'een griepje' is, heeft hij nog een boodschap. 'Dat is het niet, écht niet. En daarom is de regering zeker wel goed bezig. En dat zeg ik niet alleen omdat ik het ervaren heb, maar heel veel mensen met mij.'

