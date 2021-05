Gewelddadige overval op Wateringse loods: 'Geef het, geef het aan mij'

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 25 mei. Meer zaken zijn hier te vinden.

De loods van de 57-jarige man zit aan de Poeldijkseweg in Wateringen. Op dinsdag 23 februari is hij er aan het werk, het rolluik staat open. Rond 12.00 uur komt zijn 50-jarige broer om samen te lunchen. Omdat de weg voor de loods vrij smal is, zet de oudste broer zijn bestelbus binnen, zodat de wagen van de andere man voor de deur kan staan.

Op het moment dat de 50-jarige man uitstapt, komen er drie mannen uit een grijze Renault Trafic met Franse kentekenplaten, die een klein stukje verderop geparkeerd staat. De eerste rent op de man af en geeft hem een trap, waardoor hij op de grond valt. De man probeert weg te komen, maar wordt door een tweede overvaller de loods in gedwongen, onder bedreiging van een wapen.

'Geef het aan mij'

De huurder van de loods krijgt een klap op zijn hoofd met zijn eigen sneeuwschep, die één van de overvallers heeft gepakt. Het lukt het slachtoffer om de schep af te pakken en daarmee rent hij naar buiten. Maar de dreiging is te groot: als hij door twee overvallers met wapens wordt bedreigd, geeft hij zich over. Ze slaan de man een aantal keer en nemen ook hem mee naar binnen.

Een buurman van een aantal loodsen verderop merkt dat er iets aan de hand is en komt kijken. Als hij in de gaten heeft wat er aan de hand is, rent hij weg. Maar één van de overvallers gaat achter hem aan en weet hem te achterhalen. Hij moet vervolgens onder bedreiging mee de loods in. De 50-jarige man en de buurman moeten op een bankje gaan zitten, de 57-jarige man wordt gedwongen om het kantoor open te maken. De overvallers roepen 'geef het, geef het aan mij' en blijven dat herhalen. Maar de slachtoffers hebben geen idee wat de mannen willen.

Loods doorzocht

De drie daders hebben weinig geduld, want als het openen van de kantoordeur niet snel genoeg gaat, trappen ze die in. Eén van de overvallers probeert tevergeefs het rolluik van de loods te sluiten. Vervolgens worden de loods en het kantoor doorzocht, maar de mannen vinden kennelijk niet waarvoor ze komen en gaan er vandoor.

Eén van de mannen rijdt de Renault Trafic achteruit, de andere twee stappen er in en ze rijden weg. De bus is diezelfde dinsdag 23 februari om 12.30 uur teruggevonden op het Dalveen in Den Haag. De Franse kentekenplaten, FN615ZM, zijn er door de verdachten afgehaald en meegenomen.

De auto was in brand gestoken, maar bleef grotendeels gespaard | Foto: Regio15

Motief onduidelijk

De twee broers hebben geen idee waar de overvallers voor kwamen. Ze zeggen geen vijanden te hebben en geen zakelijk conflict met iemand. De politie is daarom op zoek naar mensen die mogelijk meer weten over het motief voor deze overval. De loods in Wateringen heeft overigens inmiddels andere huurders, die niets met de overval te maken hebben.

De overval lijkt op bepaalde punten goed voorbereid, onder andere omdat de daders hebben gewacht met toeslaan tot de huurder van de loods binnen was en zijn broer uit de auto stapte. De Renault Trafic stond op dat moment al vlakbij de loods. Maar op de beelden lijkt het ook dat de daders zenuwachtig zijn en niet goed weten wat ze moeten doen.

Signalementen overvallers

Dader 1 heeft een bivakmuts op, met bovenop een knoop of stuk stof. Hij draagt een zwarte jas en een wit gekleurd shirt. Verder draagt hij een zwarte broek met een wit Nike logo op het rechter bovenbeen. Daaronder zwarte schoenen met een witte zool.

Verdachte 1 | Beeld: Politie

Verdachte 1 | Beeld: Politie

Dader 2 draagt een jas met capuchon. De binnenkant van de capuchon is oranje. De jas heeft aparte schouderstukken, en 4 verticale oranje gekleurde ritsen. Hij draagt een zwarte broek met een andere stof op de kuiten.

Verdachte 2 | Beeld: Politie

Verdachte 2 | Beeld: Politie

Dader 3 draagt een donkere jas met oranje strepen op de rechter mouw en witte op de linker mouw. Ook zijn zwarte broek heeft drie witte strepen. Verder draagt hij witte sokken en zwarte schoenen met een witte zool en een oranje logo op de hiel.

Verdachte 3 | Beeld: Politie

Verdachte 3 | Beeld: Politie

De politie hoopt dat iemand de mannen herkent, mogelijk in combinatie met elkaar of met de grijze Renault Trafic. Verder is de vraag wie die auto in zijn of haar bezit heeft gehad en waar hij voor 23 februari heeft gestaan. Ook informatie over het motief voor de overval is welkom.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem