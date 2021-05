Ruim 8000 euro van rekening Voorschotenaar gehaald na internetoplichting

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 25 mei. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het 35-jarige slachtoffer heeft skischoenen te koop gezet op Marktplaats en er is serieuze interesse van een mogelijke koper. Ze komen een prijs overeen en de verkoper stelt voor om een Tikkie te sturen om de aankoop te betalen. De koper geeft aan in het verleden vervelende ervaringen te hebben gehad met internetaankopen en wil daarom eerst dat de verkoper 1 cent overmaakt, om zo de rekeninggegevens te verifiëren.

De inwoner van Voorschoten gaat daarmee akkoord en krijgt een link doorgestuurd. Die leidt hem naar een betaalpagina van de bank, zo lijkt het tenminste. In werkelijkheid is het een nep-pagina die is gemaakt door oplichters. Als de man zijn bankgegevens invult, stuurt hij die rechtstreeks naar hen door. Daardoor kan zijn rekening worden overgenomen.

Vijftig transacties

Het slachtoffer denkt dat hij een cent heeft overgemaakt en wacht tot de koper verder reageert. Omdat hij niet elke dag op zijn rekening kijkt, heeft hij pas drie dagen later door dat hij is opgelicht: er zijn vijftig transacties gedaan en in totaal is er 8.800 euro gestolen. Er is onder andere geld overgemaakt van zijn spaarrekening en die van zijn jonge zoon.

De aankopen zijn gedaan in verschillende online winkels om bel- en gamekaarten op te waarderen en zijn er via Apple Pay, waarmee je met je telefoon kunt afrekenen, verschillende bedragen uitgegeven bij winkels en casino's in Den Haag. Eén van die aankopen is gedaan bij een filiaal van Cooolblue.

Duidelijke beelden

Op bewakingsbeelden is te zien dat een man de winkel binnenkomt en bij de kassa wacht tot er een medewerker beschikbaar is. Vervolgens rekent hij een iPhone af door zijn telefoon tegen het pinapparaat te houden en hij verlaat de winkel. Het is overigens niet gezegd dat deze man alle transacties van de rekening van het slachtoffer uit Voorschoten heeft gedaan.

De verdachte | Beeld: Politie

Herkent u hem?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem