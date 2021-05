Man breekt been op drie plaatsen tijdens mishandeling

De Coevordenstraat in Den Haag | Beeld: Omroep West

Wie zag iets van mishandeling in de Haagse Coevordenstraat? - Team West

Een 41-jarige Hagenaar is zo hard geschopt, dat zijn been op drie plaatsen is gebroken. Het gebeurde vlakbij zijn huis in de Coevordenstraat. De politie zoekt twee mannen en een vrouw, die bij een zilverkleurige Volkswagen stonden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 25 mei. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het is vrijdag 9 april rond 16.30 uur als de man zijn auto parkeert in de Coevordenstraat. Er staan op dat moment twee mannen en een vrouw op de stoep. Er wordt iets gezegd in de trant van 'wat kijk je?'. De man zegt dat hij daar woont en mag kijken. Hij wil het er verder bij laten en pakt iets uit zijn kofferbak.

Plotseling krijgt hij een harde klap op zijn achterhoofd en hij valt. Vervolgens wordt hij geslagen en krijgt hij hele harde trappen tegen zijn benen. Plotseling stopt het en de drie gaan er vandoor. Zijn been blijkt op drie plekken gebroken. Hij is inmiddels geopereerd en is aan het herstellen.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar mensen die iets van de mishandeling hebben gezien of mogelijk hebben gehoord wat er aan de mishandeling vooraf is gegaan. De mannen en de vrouw stonden bij een zilverkleurige Volkswagen, waarschijnlijk een Polo.

De drie hebben een licht getinte huidskleur en zijn 20 tot 25 jaar oud. De mannen zijn ongeveer 1,70 lang, één met bruin haar, de ander heeft zwart haar. Ze hadden allebei een spijkerbroek aan en één van hen droeg daarop een zwart t-shirt. De vrouw droeg een hoofddoek.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem