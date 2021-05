Inzamelingsactie brand Schilderswijk groot succes: 'Er komen zelfs mensen uit Friesland'

De vrijwilligers van de moskee kunnen de inzameling inmiddels nauwelijks bijbenen. 'We hebben afgelopen zaterdag al een inzamelstop afgekondigd, maar de tassen en zakken blijven binnenstromen', vertelt Zakaria El Madkouki, die de actie in de as-Soennah moskee coördineert. Mensen komen uit heel Nederland langs om spullen te brengen voor de slachtoffers. Er komen mensen uit Rotterdam, zelfs uit Friesland. Inmiddels hebben we meer dan genoeg, maar we gaan die spullen natuurlijk niet weigeren. Ook al zijn we gestopt met inzamelen.'

Nog 43 mensen kunnen niet terug naar hun woning in de Wouwermanstraat. Er zijn 23 huizen onbewoonbaar door de enorme brand die daar vorige week woedde. Dinsdag kijkt de verzekering naar de schade in de woningen. Het grootste deel van de slachtoffers slaapt in een hotel, de rest bij vrienden of familie. De gemeente heeft geregeld dat de mensen die in een hotel slapen, daar in ieder geval tot 1 juni kunnen blijven. Tot die tijd kunnen de gedupeerden dus spullen ophalen bij de moskee.

In de loods staan spullen zo ver je kan kijken.

Niet alles wordt gesorteerd in de moskee, dat is simpelweg niet mogelijk voor El Madkouki en de vrijwilligers. Daarom wordt er vanuit bewonersorganisatie De Paraplu gekeken naar een nieuwe locatie. 'We proberen nu in ieder geval een klein percentage van de spullen te sorteren, maar alles zal later elders goed worden gesorteerd', gaat El Madkouki verder. Later zal er een weggeefwinkel worden opgezet waar de slachtoffers van de brand voorrang zullen krijgen.

LEES OOK: Speelgoed en kleding voor slachtoffers brand: 'Je kunt niet niets doen'