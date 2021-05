Insectenhotel Noordwijk doet denken aan Rolling Stones: 'Niet veel over van de hotelkamer'

In mei 2011 werd op het afvalwaterzuiveringsterrein in Noordwijk een insectenhotel in gebruik genomen. Gemaakt van diverse soorten hout, steen en riet met gaatjes en kiertjes zodat bijen, hommels en egels er onderdak konden vinden. Bioloog en één van de toenmalige initiatiefnemers Hans Schouffoer blikt terug: 'Ik zie dat het goed bewoond wordt, maar het is wel aan renovatie toe.'

Omdat er al veel belangrijke hotels staan in Noordwijk moest het bijenhotel echt een 'Grand Hotel' worden, met ook een plek waar de egel in de winter naar binnen zou kunnen wandelen.

Rolling Stones

Nadere inspectie toont een compleet uitgewoond verblijf. 'Ik weet niet wat voor een egel hier heeft rondgebanjerd maar het doet me een beetje aan het verblijf van de Rolling Stones denken: er is niet veel overgebleven van de hotelkamer', zegt Schouffoer terwijl hij liggend op de grond naar het verblijf kijkt.

Naast mieren, pissebedden en spinnen, die het hotel in grote getale bezoeken is ook de wilde bij een graag geziene gast. Schouffoer: 'Ze leggen eieren in de gaatjes en metselen het daarna dicht met aarde of ander materiaal. Als ze uitkomen graven de nieuwe bijtjes zich weer naar buiten.'

Insectenhotel anno 2021: goed bezocht maar wel aan renovatie toe | Foto: Omroep West

Steentje bijdragen

Met het bijenhotel en de natuurvriendelijke oevers langs de vijver wil het Hoogheemraadschap van Rijnland een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. 'Het gaat slecht met de insecten in Nederland', aldus Schouffoer, 'en Rijnland heeft tien jaar geleden al bedacht dat we daar iets aan moeten doen. Zo dragen we allemaal ons steentje bij.'

Je kan ook zelf je eigen insectenhotel bouwen. Schouffoer heeft nog wel tips: 'Je kan er riet inleggen en stukken hout waar je gaatjes in boort van verschillende afmetingen. Een beetje puin kan ook, of dennenappels: daar gaan ook graag spinnetjes tussen zitten.'

LEES OOK: 'Prachtige bermen, maar genieten de bijen en insecten ook?'