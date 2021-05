Voormalig Vitesse Delft-trainer die viral ging na interview in Zimbabwe maakt EK-hit

Sinds er een filmpje op social media verscheen waarin voetbaltrainer Pieter de Jongh in steenkolenengels een interview geeft na een gewonnen wedstrijd in Zimbabwe, kent bijna heel Nederland hem. 'I hear niet wat joe say', is inmiddels een gevleugelde uitspraak onder zijn volgers. Pieter de Jongh is 'hot' en gewild en heeft over media-aandacht niet te klagen. Dinsdag presenteerde de oud-trainer van Vitesse Delft zijn EK-song in het radioprogramma Muijs in de Middag.

'Die filmpjes hebben mij enorm veel bekendheid gegeven. En plotseling werd ik benaderd om een EK-song te maken', legt De Jongh uit. 'We hebben toen besloten om samen het Diamond Trio een plaat te gaan maken met als titel: 'The Champ steunt De Boer.''

'Misschien volgend jaar het Songfestival'

Pieter de Jongh zong zijn partijen met begeleiding van een orkestband in een studio in Mozambique waar hij tegenwoordig woont. 'Het was voor mij de allereerste keer in een studio en ik vond het echt heel leuk. Mijn vrouw is vroeger zangeres geweest en die heeft mij wat tips gegeven en dat heeft mij wel geholpen.'

'Maar je moet nu niet denken dat ik van carrière ga veranderen, dat ik van coach naar zanger ga. Alhoewel…je weet het maar nooit. Misschien sta ik volgend jaar wel op het Eurovisie Songfestival want echt succesvol waren we niet in Rotterdam. Ik weet bijna zeker dat The Champ het beter had gedaan', besluit hij lachend.

Analyses tijdens EK voetbal

Pieter de Jongh die waarschijnlijk volgend jaar trainer in Indonesië wordt, zal speciaal voor Omroep West zijn licht laten schijnen op het komende EK. Rondom de wedstrijden van het Nederlands Elftal vertelt hij hoe hij de kansen van Oranje ziet, en analyseert de wedstrijden van Nederland in een speciaal programma dat gemaakt gaat worden rondom het EK