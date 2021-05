Miljoenentekort in Voorschoten de komende jaren: 'We hebben een fors probleem'

'We hebben best een fors probleem', zegt wethouder financiën Marcel Cramwinckel (D66) tegen mediapartner Sleutelstad. Hoewel hij nog druk aan het berekenen is wat de gemeente exact tekort komt, ziet hij nu al dat het om miljoenen gaat. 'We moeten rekening houden met anderhalf tot twee miljoen euro.'

De structurele tekorten komen met name door de alsmaar oplopende kosten in het sociaal domein, waaronder de jeugdzorg. Om die kosten te dekken vraagt Voorschoten, net als andere gemeenten, om meer geld van het Rijk. De afgelopen jaren hebben gemeenten namelijk steeds meer taken erbij gekregen, maar niet meer financiële ondersteuning. Daarnaast noemt de wethouder de stijgende kosten van afvalverwerking als oorzaak van het grote tekort.

Zwembad 't Wedde

Om het gat in de begroting voor de komende jaren enigszins te verkleinen, denkt Cramwinckel aan het verhogen van de belastingen. Bijvoorbeeld de belasting op je woning (de OZB). De wethouder zou er voor pleiten om de voorzieningen, zoals zwembad 't Wedde, wel in stand houden. 'Maar dat is een politieke keuze die we samen met de gemeenteraad moeten maken.'

Heel veel is er voor Voorschoten niet mogelijk, omdat er al flink is gesneden in de uitgaven toen de gemeente in 2017 onder provinciaal toezicht kwam te staan. In het herstelplan werd toen onder meer het onderhoudsniveau van het gemeentelijke groen teruggebracht is. 'We hebben niet veel vlees meer op de botten', zegt Cramwinckel.

1,7 miljard tekort op jeugdzorg

Het is volgens de wethouder 'onvermijdelijk' dat de gemeente Voorschoten een tekortbegroting indient voor de komende jaren. De kans is dan aanwezig dat Voorschoten weer onder provinciaal toezicht komt te staan. 'Dat is aan de provincie, maar het tekort wordt deze keer door het Rijk veroorzaakt, niet door onszelf.'

Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse Gemeente (VNG), liet maandagochtend weten te vrezen dat gemeenten omvallen wanneer het Rijk niet met meer geld over de brug komt. Als het gaat om jeugdzorg kwamen gemeenten volgens de VNG in 2019 maar liefst 1,7 miljard euro tekort.

LEES OOK: Voorschoten wil honderden woningen bouwen voor jongeren, starters en ouderen