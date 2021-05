Martin Jol in hoofdlijnen akkoord over koop ADO Den Haag

United Vansen, de huidige Chinese eigenaar van ADO Den Haag, nadert een akkoord over de verkoop van de club aan Martin Jol. Als de deal is uitgewerkt op papier is het alleen wachten op goedkeuring van de Nederlandse aandeelhouders. Dat melden meerdere bronnen rondom de club aan Omroep West.

Dat er nog goedkeuring gevraagd moet worden aan de Nederlandse aandeelhouders (Stichting Toekomst ADO en HFC) brengt ook gelijk de complexiteit van de deal naar voren. Volgens de statuten dient United Vansen eerst contact op te nemen met de Nederlandse aandeelhouders, om vervolgens verder te gaan met de potentiële koper. Dit ging met eerdere geïnteresseerde partijen ook al fout, met als gevolg dat de deal niet rondkwam.

Jol wordt in het geruchtencircuit al langer genoemd, maar wist al die tijd buiten de spotlights te blijven. De voormalig voetballer van FC Den Haag handelt niet alleen. Naar verluidt wordt de 65-jarige Scheveninger bijgestaan door Ben Mandemakers en Hagenaar Ed Maas. Beiden, net als Jol, zeer vermogend.

Oorlog op de achtergrond

Terwijl Jol samen met grootaandeelhouder Wang Hui in de luwte de puntjes op de i zet, zijn er dinsdagmiddag bij ADO Den Haag twee brieven op de mat gevallen. De reeds ingezette WHOA-procedure heeft nu ook een gezicht. Jeroen Reiziger is aangesteld als herstructureringsdeskundige. Een afkoelingsperiode is toegekend tot 1 augustus. Daarnaast is duidelijk dat China in verzet is gegaan tegen de uitspraak in het kort geding dat eind april diende. De zaak komt 21 juni voor.

Ondertussen is het oorlog op de burelen van de Haagse club. Grootaandeelhouder United Vansen heeft vorige week wéér een algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) aangevraagd. Tot op heden is de vergadering niet ingepland door de Raad van Commissarissen (RvC), omdat de voorzitter van de RvC, Frans van Steenis, weet wat het enige agendapunt is: zijn directe ontslag. Daarnaast wil Wang ook de benoeming van interim-directeur Edwin Reijntjes aan de kaak stellen. In de ogen van Wang is dit onrechtmatig tot stand gekomen.

Ontslag van Frans van Steenis

De statuten schrijven voor dat wanneer de RvC de AVA niet inplant, de grootaandeelhouder dit recht na twee weken zelf krijgt. Dan volgt vervolgens twee weken later alsnog een AVA en zal het ontslag van Frans van Steenis alsnog bekrachtigd worden.

De RvC hoopt daarentegen dat voor die tijd het werk van de herstructureringsdeskundige in zo'n vergevorderd stadium is beland, dat de macht van Wang bevroren is. Daardoor is zijn beslissingsbevoegdheid niet meer van die orde van grootte dat Van Steenis ontslagen kan worden. Ook de discussie over de benoeming van Reijntjes blijft dan buiten beschouwing.

Snel zaken doen vanuit China

Terug naar de deal van Jol. In de wetenschap dat de macht van Wang al zeer snel bevroren kan zijn, wil Wang snel zaken doen. Het zou daarom niet gek zijn dat de deal al voor het weekend rondkomt, maar dan moeten de Nederlandse aandeelhouders wel instemmen.

Geboren Hagenees Martin Jol speelde van 1973–1978 en van 1985–1989 voor FC Den Haag. Tussendoor kwam hij uit voor Bayern München, FC Twente, West Bromwich Albion en Coventry City. Na zijn actieve voetbalcarrière werd hij trainer van de amateurs van ADO Den Haag om daarna zijn carrière als coach te vervolgen bij Scheveningen. Met de Schollekoppen werd Jol algeheel amateurkampioen. Daarna volgden de profclubs. Hij stond onder andere bij Ajax, Tottenham Hotspur, Roda JC, RKC, HSV, Al-Ahly en Fulham voor de groep. Van december 2019 tot februari 2021 was hij technisch manager van ADO.

