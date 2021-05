Jonge zussen beginnen boerderijwinkel: 'We doen het samen, met de meiden'

Nee, de 'boerenzusjes' doen het niet helemaal alleen. Waar hun vader Gerard zich voornamelijk richt op de boerderij, houdt moeder Joyce het overzicht en is ze stiekem ook de spin in het web. Verder ontfermt hun broertje - 'kippenboer Siem' - zich over de ruim honderd kippen, terwijl oma Greetje en tante Lia regelmatig een handje komen helpen aan het Spookverlaat.

Hun boerderijwinkel VanHier is twaalf bij zeven meter en bevat alleen producten uit de nabije omgeving. 'Onze kaas komt uit Zoeterwoude. Onze zuivel komt overal een beetje vandaan, van Hazerswoude-Dorp tot Oudewater. We hebben aardappelen en uien uit Hazerswoude-Dorp, verschillende jams en siropen uit Leiderdorp. En zo halen we alles een beetje uit de buurt', somt Ivy op. Ondertussen aait ze een koe met het nummer 4494, bijgenaamd 'Shizzles'.

Wat is de rolverdeling onderling?

Suze: 'Van ons drieën ben ik het minst een typisch boerenmeisje, denk ik. Mijn rol is een beetje de pr verzorgen. Wat we in de winkel hebben liggen, wordt door Ivy en mijn moeder bepaald. Fien is onze joker, die maakt de mooiste oorbellen en staat met haar glimlach achter de toonbank.'

Ivy: 'Ik ben de gekste van ons drietjes, ik haal altijd grapjes uit en probeer mijn zussen een beetje gek te maken, maar ik ben ook zorgzaam. En we hebben het allemaal wel gezellig met elkaar. In de winkel doe ik vooral de administratie en ik betaal de rekeningen.'

Fien: 'Op de boerderij doe ik niet heel veel. Ik zit nu in mijn examenjaar op school, dus daar ben ik vooral mee bezig. Af en toe vind ik het leuk om eventjes de stal in te gaan en een beetje te helpen, maar ik ben zeker niet degene die daar het meeste doet.'

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een boerderijwinkel te beginnen?

Fien: 'Het begon eigenlijk met de eieren, van daaruit hebben we gekeken wat we nog meer willen doen en dat is dus het winkeltje geworden. Op de boerderij hebben we meer dan honderd kippen en de eitjes zijn een groot deel van ons. Ze ontzettend vers, dat vinden mensen ook belangrijk. Er zit geen stempel op, ze zijn vanochtend geraapt en liggen vanmiddag in de winkel.'

Suze: 'We zijn de winkel gestart, omdat mensen om ons heen het leuk vonden om een rondje te lopen op de boerderij en een kijkje te nemen hoe het er hier aan toegaat. We vinden het zelf ook heel belangrijk dat wij onze producen lokaal halen. We willen een soort verzamelpunt zijn, om allerlei producten uit de omgeving aan te bieden.'

Ivy: 'Mensen gaan snel naar de supermarkt, gooien hun karretje vol, rekenen af en klaar. Maar ze denken er meestal niet bij na wat ze in hun mandje gooien en waar die producten vandaan komen. Wij vinden het heel belangrijk om de keten tussen consument en producent korter te maken. En wij baseren onze winkel er een beetje op dat de boer een eerlijke prijs krijgt en de consument een mooi product. Niet peperduur, maar ook niet spotgoedkoop.'

Welke rol spelen de koeien in jullie leven?

Ivy: 'Wij hebben 187 koeien in onze melkveestal en die zijn heel belangrijk voor ons. Ze zijn eigenlijk gewoon je leven en je passie, zeg maar. Ik ben graag tussen de koeien, het zijn één van mijn lievelingsdieren. Behalve dat het mooie beesten zijn, zijn ze heel nieuwsgierig en met melk produceren ze een prachtig product. Als ik in de stal ben en de kalfjes voer of eieren raap in het kippenhok, dan ben ik echt op mijn gelukkigst.'

Drie zusjes die samen een boerderijwinkel runnen. Wat maakt dat zo leuk?

Fien: 'Dat we het samen doen, met de meiden. Mijn zussen, mijn moeder, mijn oma, mijn tante. Het is heel gezellig dat we daar samen staan en toch iets moois neer hebben gezet. Natuurlijk doen we het ook met mijn vader en mijn broertje, maar vooral met de meiden. De mannen hebben een bijrol, haha.'

Suze: 'Iedereen feliciteert ons met de winkel, mensen zeggen dat ze het heel erg leuk vinden om te komen. Dat is ook eigenlijk het leukst, dat iedereen zo enthousiast is en dat mensen terugkomen. En dat ze ook zo blij voor ons zijn, en dat ze het zo leuk vinden dat wij dit echt met het gezin doen.'

Hoe zien jullie de toekomst voor je?

Ivy: 'Op dit moment doe ik een agrarische opleiding, melkveehouderij. Het is lastig om te zeggen of ik mijn hele leven hiervoor ga opgeven. Ik wil het wel proberen, maar zeker met de Nederlandse regels en wat er allemaal nog komen gaat, durf ik het niet aan om te zeggen: dit is wat ik wil en dit ga ik doen.'

Fien: 'Voor mezelf denk ik dat ik wel hier in het dorp blijf. Niet per se op een boerderij, maar wel in een rustige omgeving. En ik wil net zoals mijn zussen betrokken blijven bij dit bedrijf. Of ik voor altijd een boerenmeisje blijf? Ja, dat denk ik wel.'

Suze: 'Ik vind het wel fijn om op de boerderij te zijn, maar ik ben degene die het meest richting de stad trekt. Die drukte kan ik niet missen. Ik zou niet altijd op een boerderij willen blijven wonen, maar het is wel een fijne plek waar ik altijd terug kan komen.'

En de winkel?

Suze: 'Ik denk dat die steeds uitgebreider wordt. Misschien kunnen we ooit wel iets doen met een vergaderruimte. Of iets met recreatie erbij, dat brengt nog meer plezier. En wat de boerderij betreft, denk ik dat we wellicht uiteindelijk ook ons eigen koeienvlees gaan verkopen. Dan komt het helemáál van dichtbij.'

