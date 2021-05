ADO-fans zamelen geld in voor tien procent van de aandelen: 'Ongelofelijk hoe positief mensen zijn'

Het Haags Supporters Collectief (HSC) heeft in een week bijna 15.000 euro opgehaald. HSC wil met het opgehaalde geld uiteindelijk minimaal 10% van de aandelen van ADO Den Haag in handen krijgen. Zo willen ze meer zeggenschap krijgen in het beleid van ADO. 'Veel mensen hebben al gedoneerd', zegt initiatiefnemer Mark Vos. 'Opmerkelijk hoe positief de fans zijn.'

'Voor een joet zit je goed.' Met die slogan proberen Vos en zijn vrienden de ADO-fans over te halen om geld te doneren. 'We willen in eerste instantie eenheid creëren onder de supporters', zegt hij in het Radio West-programma Muijs in de Middag. 'Zodat ze meer betrokken worden bij het reilen en zeilen van de club. Het doel nu is om zoveel mogelijk mensen die joet te laten storten. Zo willen we laten zien dan de betrokkenheid onder de supporters groot is.'

'Als er uiteindelijk genoeg mensen zijn', vervolgt Vos. 'Dan willen we bijvoorbeeld een stichting oprichten en daarmee naar de club gaan. Daar tekenen we een geheimhoudingsverklaring. Vervolgens kunnen we alle belangrijke documenten inzien over de financiële situatie en wat er komt kijken bij de overname van ADO. Dan willen we ook aangeven dat we tien procent van de aandelen over willen nemen en vragen we daarvoor een intentieverklaring aan de club.'

'We willen onderdeel zijn van de nieuwe plannen van de club'

De HSC wil de huidige Chinese aandeelhouder het liefst omzeilen. 'We zijn geen juristen', zegt Vos eerlijk. 'We hopen dat de twee minderheidsaandeelhouders (HFC en Stichting Toekomst ADO) in combinatie met het bestuur van de club kan bepalen naar wie de aandelen toegaan. Natuurlijk, afhankelijk van wie eigenlijk het beste plan presenteert. Met minimaal tien procent van de aandelen willen we daar onderdeel van zijn.'

Het plan van HSC is niet om de hele club in handen te krijgen. Vos zegt dat hij en zijn medesupporters ook vertrouwen hebben in andere namen. 'Namen die je voorbij hoort komen in de media en ruime ervaring hebben in de voetbalwereld. Die kunnen beter een club leiden dan wij met zijn vieren.'

Plek in de RvC

Een van de doelen van HSC is om in de raad van commissarissen (RvC) te zitten. 'We willen als supporters kunnen kiezen uit deskundige mensen die ons vertegenwoordigen. Wat we niet willen is dat we zeggen welke spelers op het veld komen te staan. Dat laten we aan de experts over. Maar met de RvC kun je wel een mate van de controle uitvoeren.'

Het streven van het supporterscollectief krijgt veel steun. 848 mensen hebben nu gedoneerd waaronder enkele bekende Hagenaars als nachtburgemeester Pat Smith, ADO-fan Joop Buyt en politicus Richard de Mos. 'Het is waanzinnig hoeveel positiviteit onze kant opkomt', vindt Vos. We zijn net gedegradeerd en nu is de hele sfeer omgeslagen. De ADO-supporters willen voor het positieve gaan.'

Beluister het gesprek van presentator Bas Muijs met Mark Vos van HSC