Lichaam vermoorde rugbyster was in brand gestoken

Het lichaam van de 23-jarige rugbyspeelster van HRC dat in de nacht van zaterdag op zondag werd gevonden op Doorniksestraat op Scheveningen was in brand gestoken. Dat melden bronnen rondom het politie-onderzoek dinsdag aan Omroep West.

De brandweer was zondagochtend om 03.46 uur afgekomen op een melding van een buitenbrand op de Doorniksestraat aan de kant van de Pompstationweg. Toen bleek dat het om een lichaam ging, werden ook een ambulance en een traumahelikopter opgeroepen. Het is niet bekend of de jonge vrouw nog in leven was. Wat zich precies heeft afgespeeld, wordt nog onderzocht. De politie heeft een groot rechercheteam op de zaak gezet.

Na de vondst van de jonge vrouw werd op een maandag een 41-jarige man aangehouden. Hij zit nog vast. De politie kan tot op heden niet bevestigen dat het gaat om de man die dezelfde ochtend werd aangehouden in een huis boven een bedrijfspand op de Treilerweg op Scheveningen.

Rugbyclub geschokt

De dood van de jonge vrouw en de wijze waarop die heeft plaatsgevonden schokt de rugbyclub waar ze actief is. Het slachtoffer speelt in het team dat is vernoemd naar in 2012 vermoorde Ximena Pieterse, ook een speelster van HRC.

Woensdagavond loopt het team een tocht ter nagedachtenis aan de 23-jarige vrouw. De tocht start om 19.45 uur op de rugbyclub en eindigt op de vindplek aan de Doorniksestraat. Het team nodigt iedereen uit om mee te lopen en een roos of kaars achter te laten. Dinsdag waren daar de eerste bloemen al gelegd.

