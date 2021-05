Deze regiogenoten gaan met Oranje naar het EK

Memphis Depay

Plaats: Moordrecht

Geboortedatum: : 13 februari 1994 (27 jaar)

Huidige club: Olympique Lyon

Debuut Oranje: 15 oktober 2013 • Turkije - Nederland 0-2

Statistieken Oranje: 62 interlands • 23 doelpunten

Memphis Depay | Foto: Orange Pictures

Depay behoorde in 2014 tot de WK-selectie van toenmalig bondscoach Louis van Gaal. Dat deed de toen twintigjarige PSV'er niet onverdienstelijk. Hij scoorde in Brazilië twee keer en met zijn eerste doelpunt werd hij de jongste Nederlandse doelpuntenmaker ooit op een WK. De aanvaller werd uiteindelijk zelfs genomineerd voor beste talent van het toernooi, maar moest die prijs afstaan aan de Fransman Paul Pogba. Uiteindelijk werd Nederland derde in Zuid-Amerika.

Ondertussen is Depay bij Oranje uitgegroeid tot een van de namen die als eerste op het wedstrijdformulier verschijnt. De Moordrechter is de onbetwiste aanvalsleider bij het Nederlands Elftal en ook bij zijn club Olympique Lyon kunnen ze niet om hem heen. Na twee magere jaren bij Manchester United is hij in de Franse competitie tot volle wasdom gekomen. Afgelopen seizoen scoorde hij in 37 competitiewedstrijden twintig doelpunten en gaf hij twaalf assists.

Tim Krul

Plaats: Den Haag

Geboortedatum: 03-04-1988 (33 jaar)

Huidige club: Norwich City

Debuut Oranje: 04 juni 2011 • Brazilië - Nederland 0-0

Statistieken Oranje: 14 interlands • 6 keer de nul gehouden

Tim Krul | Foto: Orange Pictures

Samen met aanvaller Luuk de Jong en medekeeper Maarten Stekelenburg zat Krul ook al in de selectie voor het Europees Kampioenschap van 2012. De Hagenaar keepte dat toernooi niet. Twee jaar later, op het WK in Brazilië, maakte hij onderdeel uit van een waar huzarenstukje van bondscoach Louis van Gaal. In de kwartfinale tegen Costa Rica bracht de bondscoach, vlak voor de strafschoppenserie, Krul in voor vaste keeper Jasper Cillessen. Krul werd de held van de penaltyreeks waardoor Nederland doorging naar de halve finale van het WK.

In de jaren na het WK raakte Krul steeds meer uit beeld bij Oranje. Daar kwam verandering in toen hij in 2018 aan de slag ging bij Norwich City. In het oosten van Engeland speelde hij een seizoen lang in de basis op het tweede voetbalniveau. Hij promoveerde met zijn club naar de Premier League en door zijn goede spel daar mocht hij weer minuten maken in het nationale keepersshirt. Norwich City degradeerde in 2020 wel uit de Premier League, maar Krul bleef bij de selectie van het Nederlands Elftal. Zo is hij na Pierre van Hooijdonk, die tijdens het WK in 1998 uitkwam voor Nottingham Forest, de tweede speler van Oranje die niet op het hoogste niveau speelde tijdens een eindtoernooi.

Stefan de Vrij

Plaats: Ouderkerk aan den IJssel

Geboortedatum: 5 februari 1992 (29 jaar)

Huidige club: Internazionale

Debuut Oranje: 15 augustus 2012 • België - Nederland 4-2

Statistieken Oranje: 43 interlands • 3 doelpunten

Stefan de Vrij | Foto: Orange Pictures

Ook De Vrij was erbij in Brazilië. Het toernooi in Zuid-Amerika bleek de definitieve doorbraak van de verdediger. Hij had alle wedstrijden op het WK een basisplaats en tijdens de 5-1 overwinning op Spanje trof hij zelfs doel. Na het toernooi maakte hij dan ook de overstap van Feyenoord naar Italië. In dienst van Lazio werd hij een van de beste verdedigers in de Serie A.

Drie jaar geleden maakte de Ouderkerker weer een overstap, Van subtopper Lazio ging hij naar topclub Internazionale uit Milaan. Afgelopen seizoen werd hij landskampioen met zijn club. Ondertussen bleef de status van De Vrij groeien in de Laars. In plaats van één van de beste verdedigers, zeggen veel kenners dat hij momenteel de beste verdediger van de Italiaanse competitie is.

De afgelopen jaren moest de centrale verdediger het bij Oranje vaak afleggen tegen het koppel Matthijs de Ligt - Virgil van Dijk. Door de blessure van Van Dijk lijkt een basisplaats hem bijna niet meer af te kunnen worden genomen. Samen met de in Leiderdorp geboren, maar in Abcoude getogen, De Ligt zal hij het centrum van bondscoach De Boer vormen.

Nathan Aké

Plaats: Den Haag

Geboortedatum: 18 februari 1995 (26 jaar)

Huidige club: Manchester City

Debuut Oranje: 31 mei 2017 • Nederland - Marokko 1-2

Statistieken Oranje: 19 interlands • 2 doelpunten

Nathan Aké | Foto: Orange Pictures

Voor Aké wordt het zijn eerste grote landentoernooi van naam. De 1.80 meter lange verdediger maakte zijn debuut bij Oranje in de periode dat het team in een dal zat. Het EK van 2016 werd gemist en het WK van 2018 was enorm ver weg toen hij in het Marokkaanse Agadir zijn eerste minuten maakte. De afgelopen jaren is er progressie geboekt bij de nationale elf en de geboren Hagenaar was daarbij als speler die tussen bank en basis bewoog.

De voetballer, die zijn jeugdopleiding onder andere genoot bij ADO Den Haag, heeft een wisselend seizoen achter de rug. Vorige zomer maakte hij voor 45 miljoen euro een transfer van Bournemouth naar Manchester City. Hij dwong een basisplaats af onder succescoach Pep Guardiola. Een hamstringblessure gooide in het naajaar roet in het eten. Tussen eind oktober en begin april kon de Nederlander maar in twee competitiewedstrijden meedoen en juist in die periode ging City draaien. De club werd landskampioen en Aké had uiteindelijk maar een bescheiden bijrol. Wellicht kan hij komende zaterdag tijden de Champions League-finale toch wat meer glans aan zijn seizoen geven.

Rick Karsdorp

Rick Karsdorp uit Schoonhoven zat wel bij de voorselectie, maar is door De Boer niet opgenomen in de definitieve groep van 26. De rechtsback speelde vier jaar geleden zijn laatste van drie interlands. Na een goed seizoen bij AS Roma kwam hij wel bij de 34 namen die kans maakten op een uitverkiezing, maar hij overleefde de schifting niet.

Opvallendste namen in de selectie van De Boer zijn de debutanten Cody Gakpo (PSV) en Jurriën Timber (Ajax). Naast Karsdorp vielen ook keeper Marco Bizot, verdedigers Jeremiah St Juste en Kenny Tete, middenvelder Tonny Vilhena en de aanvallers Steven Bergwijn en Anwar El Ghazi af. Rechtsback Hans Hateboer heeft zelf afgezegd vanwege een breukje in zijn voet.

De selectie van het Nederlands Elftal:

Keepers: Tim Krul, Jasper Cillessen en Maarten Stekelenburg

Verdedigers: Patrick van Aanholt, Nathan Aké, Denzel Dumfries, Daley Blind, Matthijs de Ligt, Jurriën Timber, Joël Veltman, Stefan de Vrij, Owen Wijndal

Middenvelders: Donny van de Beek, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Georgino Wijnaldum, Marten de Roon

Aanvallers: Steven Berghuis, Memphis Depay, Cody Gakpo, Luuk de Jong, Donyell Malen, Quincy Promes, Wout Weghorst

Programma Nederlands elftal

Oefenwedstrijden:

Woensdag 2 juni: Nederland- Schotland

Zondag 6 juni: Nederland - Georgië

Wedstrijden EK:

Zondag 13 juni: Nederland - Oekraïne

Donderdag 17 juni: Nederland - Oostenrijk

Maandag 21 juni: Noord-Macedonië - Nederland

