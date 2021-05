Omwonenden Mall of the Netherlands zijn verkeerschaos spuugzat: 'Het is een ramp'

Buurtbewoners Jacqueline en Lieke zijn er inmiddels helemaal klaar mee. De extreme verkeersdrukte rondom de Mall leidt niet alleen tot chaos maar ook agressie, vertellen zij in het radioprogramma West Wordt Wakker. Vooral de weekenden zijn volgens hen een drama, met het afgelopen Pinksterweekend als nieuw dieptepunt. Vanwege het slechte weer trok de grote overdekte Mall veel bezoekers, met alle gevolgen van dien.

‘Het staat stokvast, je kunt geen kant op’, zegt Jacqueline. ‘Mensen die in de zorg werken en in het weekend de wijk uit willen, kunnen niet op hun werkplek komen. Het is een ramp.’ Jacqueline is inmiddels aan het graven in oude bestemmingsplannen om te kijken hoe het zover heeft kunnen komen. Ook wil ze dat er onderzoek komt naar de toename van fijnstof in de wijk door al het verkeer.

Hulpdiensten in de knel

Lieke wijst op agressieve situaties die ontstaan door het verkeersinfarct. ‘Ik zag op Tweede Pinksterdag een automobilist op iemand inrijden en toeteren, het zijn gewoon gevaarlijke situaties. Ze blokkeren ook de kruisingen richting de doorgaande wegen. Buurtbewoners die bezoekers hierop wijzen, of dat ze op privéterrein staan, worden bedreigd en agressief bejegend. Of zelfs omver gereden. Ik heb zelfs iemand op de motorkap van een auto zien liggen.'

Naast de Mall zit politiebureau Leidschendam-Voorburg. 'De hulpdiensten kunnen amper een kant op als ze moeten uitrukken. Gelukkig wel als ze zwaailichten voeren, maar over een stukje van drie minuten doen ze twintig minuten. Ze kunnen niet uitwijken naar een andere route,' zegt Lieke.

Onhoudbare situatie

De situatie is wat de wijkbewoonsters betreft onhoudbaar geworden. 'Omwonenden maken hun afspraken zo veel mogelijk doordeweeks, zodat ze in de weekenden met hun auto de wijk niet uit hoeven', aldus Jacqueline. Jacqueline en Lieke vinden de gemeente en het winkelcentrum te traag met oplossingen. Zelf hebben ze wel een aantal ideeën voor een betere doorstroming, zoals eenrichtingverkeer en betere informatie bij de afritten richting het winkelcentrum.

'Of zorg voor een P+R-locatie buiten Leidschendam (Parkeren en Reizen, red.), zodat mensen kunnen parkeren buiten het gebied en bijvoorbeeld tramlijn 19 kunnen pakken naar de Mall', aldus Lieke.

Slimme verkeerslichten en bewegwijzering

De gemeente Leidschendam-Voorburg laat weten dat er na de proef ter verbetering van de verkeerssituatie tijdens Hemelvaartsdag momenteel hard wordt gewerkt aan een oplossing. In aanloop naar de evaluatie van die oefening, is een aantal acties ondernomen. ‘Op de N14 is bewegwijzering aangebracht’, zegt een woordvoerder. ‘Ook zijn er slimme verkeerslichten geplaatst op zowel de N14 als op en rond de gemeentelijke wegen rond de Mall.

Bij de eerste tunnel geven dynamische panelen de actuele verkeersinformatie weer om de eerste, kleinste parkeergarage meer te ontzien en bezoekers te wijzen op de ruimere parkeergarage een stuk verderop. Helaas hebben we daarmee niet kunnen voorkomen dat het in het Pinksterweekend erg druk was.' De gemeente en de Mall of the Netherlands zijn al langer in gesprek over de drukte, die na de versoepelingen van de coronamaatregelen alleen maar is toegenomen. Begin deze maand dreigde door de enorme toestroom aan shoppers zelfs een sluiting van het winkelcentrum.

