Fusie BO en RTV Katwijk afgeblazen, geen streekomroep Duin- en Bollenstreek

De twee omroepen waren al een tijd met elkaar in gesprek. In de plannen die op tafel lagen was BO bereid om te verhuizen van Noordwijk naar Katwijk. Tijdens een bijeenkomst van het bestuur van RTV Katwijk met haar medewerkers bleek dat die toch anders in de wedstrijd stonden en ze geen heil zagen in een fusie met BO. Daarop besloot het bestuur per 28 mei af te treden.

'Dit onoverkomelijke verschil van inzicht over de te volgen koers, om ook de Katwijkse lokale identiteit in de toekomst te kunnen borgen in een streekomroep, heeft geleid tot het unaniem genomen bestuursbesluit om af te treden en de komende dagen als bestuur louter de lopende zaken af te ronden', aldus een verklaring van het bestuur van RTV Katwijk.

Samenwerking met regionale en landelijke omroep

Het bestuur van BO is teleurgesteld over de gang van zaken, omdat het samengaan zorgvuldig was voorbereid. BO gaat over de eigen toekomst in overleg met de gemeenten in de Bollenstreek. Gezien recente ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een samenwerking met de NOS en Omroep West, zet het bestuur van BO in op een toekomst als zelfstandige omroep.

De Bollenstreek Omroep (BO) is de publieke, lokale omroep van Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout. RTV Katwijk richt zich - zoals de naam al zegt - op Katwijk. Samen bedienen de twee omroepen een uitzendgebied van zo'n 200.000 inwoners.

