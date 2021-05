Anja Bihlmaier is de nieuwe chef-dirigente van het Residentie Orkest

Bihlmaier is de opvolgster van Nicholas Collon. De directeur van het Residentie Orkest, Sven Arne Tepl, stelt dat de nieuwe nieuwe chef-dirigente al bij de eerste kennismaking meteen een geweldige indruk achter. 'Elke seconde op het podium is honderd procent muziek. Anja is een ware communicator, ze is gepassioneerd en veeleisend. Op het podium en in de zaal voel je haar energie.'

Tijdens het inauguratieconcert op 28 augustus in Amsterdam dirigeert Bihlmaier het Residentie Orkest bij de uitvoering verschillende klassieke stukken. De solisten in het Amsterdamse Concertgebouw zijn violiste Simone Lamsma en cellist Johannes Moser.

Op de bok tijdens het Prinsjesdagconcert

Het Residentie Orkest is op 21 september met de nieuwe chef in Amare, tijdens het Prinsjesdagconcert. Thomas van Dun schreef voor de gelegenheid A New Beginning. Volgens een woordvoerster van het orkest schreen Van Dun dit 'vanuit zijn Haagse roots'.

Anja Bihlmaier, chef-dirigent van Residentie Orkest | Foto: The Publicity Company

Het Concertgebouw heeft de verkoop van het inauguratieconcert van Anja Bihlmaier al geopend, maar Amare is nog niet zo gerust op de corona-ontwikkelingen en wil nog even de kat uit de boom kijken als het gaat om het toelaten van publiek bij het Prinsjesdagconcert.

Op 19 en 20 november gaat Amare officieel open met het OPEN Festival.

