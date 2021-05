Opnieuw tegenslag in Wijnhavenkwartier Den Haag: ruzie over toren naast Amare

Opnieuw dreigt een grote tegenslag bij de vernieuwing van het Wijnhavenkwartier in het centrum van Den Haag. De gemeente en de bouwer van een grote toren naast het cultuurpaleis Amare hebben onenigheid gekregen over wat er in dat gebouw moet komen. Daarom overweegt de gemeente het contract met de ontwikkelaar te ontbinden.

Als dat inderdaad gebeurt, heeft het een kettingreactie aan gevolgen: zo kan ook de parkeergarage op het Spuiplein niet helemaal worden opgeleverd. Dat leidt mogelijk tot schadeclaims en een gebrek aan parkeerplekken voor werknemers en bezoekers. Bovendien blijft het gebied rond het cultuurpaleis veel langer dan gedacht een bouwplaats.

De Haagse wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) kondigt de problemen met de toren aan in een brief over de voortgang van de bouw van Amare. Het gaat om een gebouw dat Toren C heet en ook wel Cantate wordt genoemd. Het wordt ontwikkeld door VolkerWessels en moet komen te staan op de plek waar nu nog steeds de repetitieruimtes van het Nederlands Danstheater zijn. De bedoeling was dat die zouden worden afgebroken op het moment dat Amare is opgeleverd. Daarna zou hier een gebouw van zeventig meter hoog komen. Het oorspronkelijke idee was dat dit al in 2022 klaar zou kunnen zijn.

Geen overeenstemming met ontwikkelaar

Nu meldt Mulder dat er problemen zijn opgedoken bij de bouw ervan. 'Voor Toren C geldt dat er geen overeenstemming is bereikt tussen de ontwikkelaar en de gemeente over het programma. Ontbinding van de overeenkomst met de ontwikkelaar wordt overwogen, evenals een nieuwe ontwikkeling', schrijft hij letterlijk aan de gemeenteraad.

Een van de redenen voor het mogelijk afblazen van de bouw van de toren, is dat er geen goede bestemming voor kan worden gevonden. Onderzocht is of het een combinatie van woningen en een hotel of helemaal een hotel kon worden. Mulder: 'Het is niet gelukt om tijdig tot overeenstemming over het programma te komen. Het aanbod van VolkerWessels voldeed niet aan de gestelde eisen.'

Grote vertraging bij bouw van toren

De gemeente gaat nu onderzoeken wat er wel kan komen. Dat betekent dat er een grote vertraging optreedt. De bouw kan nu op z'n vroegst in 2024 beginnen. Dat betekent dat de toren dan in het meest optimistische scenario in 2027 pas klaar is.

Het comité SOS Den Haag dat de bouw in het Wijnhavenkwartier nu al tien jaar kritisch volgt, wijst op de parallellen met de bouw van een parkeergarage bij het hotel op de het noordelijk havenhoofd in Scheveningen. Dat is ook een project van VolkerWessels en dacht de gemeente goede afspraken te hebben gemaakt met die ontwikkelaar. Toch leidde dit ook daar tot een conflict over de hardheid daarvan.

Grote gevolgen

Bovendien stelt SOS Den Haag dat de vertraging enorme gevolgen kan hebben. Zolang de toren niet is gebouwd, kan ook het deel van de parkeergarage onder het Spui onder dit gebouw niet open en blijft het gebied een bouwput, zeggen de leden Guust Baartmans en Peter Drijver. Daarnaast kan ook het stadsbalkon – een verhoogde looproute langs Amare – nog niet worden aangelegd.

Volgens Baartmans en Drijver zou het niet openen van een deel van de parkeergarage kunnen leiden tot schadeclaims bij de gemeente. 'Dit heeft echt verstrekkende gevolgen', zegt Baartmans. 'Dramatisch', oordeelt Drijver.

Boete wegens vertraging

Dat er problemen zijn met die garage, bevestigt Mulder in zijn brief. 'Het deel van de Spuigarage onder Toren C is pas na oplevering van deze toren beschikbaar. Dit in verband met de fundering van de toren die door dit gedeelte van de parkeergarage gaat en de bouwveiligheidszone tijdens de bouw van deze toren’, schrijft hij.

Overigens is dat niet het enige probleem. Het andere deel van de garage - onder het Spuiplein en Amare - had al opgeleverd moeten zijn aan de eigenaar. Dat is nog niet gebeurd. Daarom krijgt de gemeente een boete. De hoogte daarvan is geheim.

Amare op 1 juli opgeleverd, meer geld nodig

De gemeente gaat er ondertussen nog wel vanuit dat Amare per 1 juli wordt opgeleverd door bouwer Cadanz, zo niet dan volgt een boete. De ingebruikname is in september. Dan wordt er een 'dankconcert' gegeven. Daarna wordt het voor grote evenementen tijdelijk gesloten. Wel zijn er dan rondleidingen en proefvoorstellingen. In november 2021 vindt de grote opening plaats met een feestelijk meerdaags programma.

Wel is het inmiddels vrijwel zeker dat er nog extra geld nodig is voor Amare. Die aankondiging deed Mulder al eerder, maar later hield hij weer een slag om de arm. Nu schrijft hij dat hij al op zoek is naar extra geld. 'Vooralsnog is het niet onaannemelijk dat aanvullende dekking voor onvoorziene kosten nodig is. Mogelijkheden voor aanvullende dekking worden verkend.'

