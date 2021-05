Nick en Stefany zijn alles kwijt na Schilderswijkbrand: 'Hopen op snelle oplossing'

Nick en Stefany kijken naar wat er over is van hun huis I Foto: Omroep West

'Het is heftig', zegt Nick als hij naar zijn uitgebrande woning in de Haagse Wouwermanstraat kijkt. 'Pijnlijk om alles zwart te zien en kapot, dichtgetimmerd.' Hij was zelf niet thuis toen de brand vorige week uitbrak, zijn vriendin Stefany kon op tijd wegkomen. 'We kunnen er niet bij, we kunnen niet naar binnen. Het is moeilijk om zo dicht bij te zijn er er niet in te mogen', zegt Stefany met tranen in haar ogen. Het stel is alles kwijt.

Nick en Stefany zien hun appartement op de eerste etage weer voor het eerst na de brand. De ramen en het portiek zijn dichtgetimmerd en er staat een hek om het huizenblok heen. De twee mogen niet naar binnen, want het pand is niet veilig en de politie doet nog onderzoek. 'De hele inboedel is weg, we woonden er net acht maanden en hadden alles ingericht met nieuwe spullen.'

Stefany was de nacht van de brand alleen thuis, haar vriend Nick zat in het buitenland. 'Ik lag te slapen en hoorde schreeuwen', vertelt Stefany. 'Ik deed de gordijnen open en zag hele hoge vlammen. Het was heel dichtbij, ik voelde mijn gezicht branden. Ik was totaal in paniek, wist niet wat ik moest doen. Ik belde 112, ik was aan het huilen en schreeuwen. Aan de telefoon zeiden ze dat ik zo snel mogelijk uit huis moest, maar ik had geen kleren aan. Ik deed mijn badjas en mijn regenlaarzen aan, want dat was het snelst. En ik ben weggegaan met alleen mijn sleutels.'

Kat achtergelaten

Omdat Stefany dacht dat ze snel weer terug zou komen, nam ze niets mee. 'Ik heb ook mijn kat achtergelaten, want ik kon haar niet pakken. Ik dacht dat ik zou terugkomen, ik wist niet dat ik mijn huis voor het laatst zag.' Nick belde zijn ouders toen hij van Stefany begreep dat hun huis in brand stond. 'Die zijn haar komen ophalen, maar ze moesten nog een uur rijden. Zij heeft hier alleen buiten gestaan terwijl alles voor haar ogen wegfikte.' Stefany zucht: 'Het was zo koud, ik had alleen mijn badjas aan.'

Het stel is opgevangen door de ouders van Nick. Daar slapen ze in de logeerkamer. 'We willen daar niet al te lang blijven en hopen dat er snel een oplossing komt. We hebben nog weinig gehoord van de gemeente of van de verhuurder. Er wordt wel gekeken naar vervangende huisvesting. Maar we hopen op vaste huisvesting en geen tijdelijke dingen, zodat we wat kunnen opbouwen.'

Passende vervangende woonruimte

Ze huurden de woning van vastgoedbeheer MVGM. In een reactie schrijft de verhuurder: 'We leven mee met de bewoners die gedupeerd zijn door de brand in de Wouwermanstraat. Samen met de eigenaar helpen wij onze getroffen huurders met een financiële tegemoetkoming en doen ons uiterste best passende vervangende woonruimte voor de huurders te vinden als zij dat wensen.'

Het stel is verzekerd, maar daar krijgen ze hun huis niet mee terug. 'Mensen zeggen: het zijn alleen maar spullen of alleen maar een huis, maar dat is niet zo. We hebben zo lang gevochten voor dit huis, nu zijn we weer thuisloos.'

LEES OOK: Gemeente onderzoekt steunfonds gedupeerden brand Haagse Wouwermanstraat