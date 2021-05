Renée werd afgelopen weekend vermoord: 'Het is zo onwerkelijk wat jou is aangedaan'

De dood van de 23-jarige rugbyspeelster afgelopen weekend is een enorme schok voor haar familie, vrienden en de Haagsche Rugby Club (HRC). Het is de tweede keer in bijna tien jaar dat de club een dergelijk drama te verwerken krijgt. In 2012 werd de 15-jarige Ximena Pieterse vermoord, ook een speelster van de club. Nu is de 23-jarige Renée het slachtoffer: 'Een sportvrouw pur sang.'

Wie op haar Facebookpagina kijkt ziet een sportieve, stoere, jonge vrouw, die hield van zeilen, wielrennen en schaatsen. Dat beeld wordt bevestigd door mensen die haar kenden en die Omroep West sprak. In haar tienerjaren schaatste Renee zelfs op hoog niveau en deed ze mee aan de NK-afstanden bij de junioren. Sinds een aantal jaar speelde Renée ook in het Ladies Xtreme rugbyteam van HRC, vernoemd naar de in 2012 doodgestoken Ximena Pieterse.

Coach Bonni May kan het nog maar moeilijk bevatten: 'Het is heel bizar voor de meiden', zegt hij. May had afgelopen weekend nog een uitje met zijn team. 'We hebben toen zo gelachen.' May herinnert zich Renée vooral als een 'sportvrouw pur sang'. Hij vertelt dat ze heel gedreven was. 'Ze wilde het zo graag goed doen.'

'Hoop je niet mee te maken'

Het nieuws van Renées dood laat ook de ouders van Ximena niet onberoerd. 'Ons hart gaat uit naar de nabestaanden', laten ze woensdag weten. Het lichaam van Renée werd zondagochtend vroeg gevonden aan de Doorniksestraat op Scheveningen. Politiebronnen melden dat ze in brand was gestoken. 'Dit hoop je nooit in je leven mee te maken. En de meesten in dit team maken het nu voor de tweede keer mee', vertelde een functionaris van HRC eerder tegen Omroep West. Het hoe en waarom wordt onderzocht door een groot rechercheteam.

Renée groeide op in het dorp Schoonrewoerd in de provincie Utrecht, onder de rook van Leerdam. Ze begon in 2016 met een studie fysiotherapie aan de Avans Hogeschool in Breda. In 2017 startte ze als skileraar in Zwitserland. 'Zeker super hier', antwoordde ze bij een selfie, gemaakt in de skilift waarbij ze lachend in de camera kijkt.

'Onwerkelijk'

Woensdagavond loopt het rugbyteam een tocht ter nagedachtenis aan de 23-jarige vrouw, die eindigt in de Scheveningse Doorniksestraat. Dinsdag waren daar al de eerste bloemen al gelegd. 'Het is zo onwerkelijk wat jou is aangedaan', staat op een kaartje. 'Zo oneerlijk, zo'n mooie jonge vrouw, het leven afgepakt.'

De politie maakte maandag bekend dat een 41-jarige man vastzit in de zaak. Donderdag beslist een rechter-commissaris over zijn voorarrest. De man mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De politie kan nog altijd niet bevestigen dat het gaat om de man die maandagochtend werd aangehouden in een pand op de Treilerweg op Scheveningen.

