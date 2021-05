De 'Klimmende Règâhs' fietsen tóch, ook al gaat Alpe d'HuZes niet door

Hoewel de Alpe d'HuZes dit jaar opnieuw niet doorgaat, stappen tien Haagse vrienden toch op de fiets om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. De Klimmende Règâhs, zoals ze zichzelf noemen, hebben een alternatieve tocht bedacht: in vier dagen tijd fietsen zij door alle provincies van Nederland, donderdagochtend zijn ze vertrokken.

Het zou dit jaar de vijftiende editie worden, maar de organisatie achter de Alpe d'HuZes heeft eerder dit jaar een streep getrokken door het grote fietsevenement. Door de annulering loopt KWF Kankerbestrijding donaties mis voor kankeronderzoek. En daar willen de Haagse vrienden wat aan doen, vertellen ze in het radioprogramma West Wordt Wakker.

Alpe d’HuZes is een sportief evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Op één dag beklimmen duizenden deelnemers fietsend, hardlopend, of wandelend maximaal zes keer de Alpe d’Huez, een berg in Frankrijk. Dit jaar gaat het evenement vanwege de coronamaatregelen niet door.

Vorig jaar kwamen de Règâhs, zoals de fietsvrienden zichzelf graag noemen, alleen bijeen op de dag van de beklimming. Maar nu pakken ze het groter aan en hebben ze een hele tocht voorbereid: de Nederlandse Alpe d’HuZes.

Persoonlijke strijd tegen kanker

Voorzitter Rob Engelhard van de wielerclub heeft zelf drie familieleden verloren aan kanker. De inzameling ligt hem dus erg aan het hart. 'Ik heb mijn beide ouders verloren tijdens de eerste twee fietstochten. Iedereen in de club heeft zijn eigen verhaal en dierbaren verloren, maar daardoor kunnen we juist ook steun bij elkaar vinden.'

Door Robs’ eigen verlies en de winst die nog te boeken valt, blijft hij gemotiveerd om de strijd tegen kanker door te zetten. Fietsen is voor hem een manier om die inspanning niet alleen te leveren, maar ook echt te voelen.

Gran Fondo Dodici Province

Na maanden van voorbereidingen zijn de Règâhs op donderdag 27 mei in alle vroegte begonnen aan de kilometerslange rit vanuit de Haagse wijk De Bras. De route is gedoopt met de naam Gran Fondo Dodici Province. Per dag wordt circa 180 kilometer afgelegd om aandacht te vragen voor de strijd tegen kanker. Of Rob zenuwachtig is? 'Dat valt wel mee. Maar ik kijk er wel heel erg naar uit. Samen leef je uit naar dit moment en dat maakt ons ook heel erg hecht.'