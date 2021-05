Verdachte van moord op 'man met het witte hondje': 'Spijt dat hij is overleden'

'Ik wil mijn spijt betuigen dat hij overleden is.' Dat zei de 23-jarige Hermans S. woensdag in de rechtbank in Den Haag. S. uit Letland wordt verdacht van de moord op de 38-jarige Arturs Bardins aan de Schoutendreef in Den Haag. In september vorig jaar kwam Bardins daar door messteken om het leven. Het is voor het eerst dat de verdachte iets zegt over de dood van Bardins.

Hermans S. zou met het slachtoffer een tijdje in hetzelfde huis hebben gewoond. Arturs Bardins stond ook wel bekend als de 'man met het witte hondje'. Verdachte S. werd negen dagen na de moord gearresteerd.

S. is na zijn arrestatie onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Ook is er nog onderzoek naar een stappenteller van S., die door het Openbaar Ministerie (OM) als bewijsstuk wordt gezien. De stappenteller zou bewijzen dat de verdachte op het moment van de moord in het trappenhuis van de flat is geweest. De advocaat van S. stelt echter dat de stappenteller niet betrouwbaar is, omdat de app een foutmarge van 21 procent zou hebben. 'Een stappenteller is een leuk foefje voor iemand om de calorieën te meten, maar je kunt op basis hiervan niet iemand veroordelen in een moordzaak', zei zijn advocaat eerder.

Onderzoek nog niet klaar

Volgens de officier van justitie duurt het onderzoek naar de stappenteller mogelijk nog tot eind oktober. 'De advocaat van S. heeft veel vragen. Daarom duurt het onderzoek langer.' De zaak gaat 13 juli verder.

LEES OOK: Dode bij steekpartij in Den Haag, nog geen verdachte aangehouden