Gemeente onderzoekt steunfonds gedupeerden brand Haagse Wouwermanstraat

De gemeente Den Haag onderzoekt of er een steunfonds kan worden opgezet voor de niet-verzekerde mensen die zijn getroffen door de grote brand van vorige week in de Wouwermanstraat in de Haagse Schilderswijk. Dat zei burgemeester Jan van Zanen woensdag tijdens een gemeenteraadsdebat over de brand.

Meerdere partijen hadden gevraagd om het opzetten van een steun- of noodfonds. Van Zanen beloofde hen op de hoogte te stellen van de mogelijkheden. Tijdens het debat spraken vrijwel alle partijen hun medeleven uit met de mensen die door de brand in de nacht van donderdag op vrijdag zijn getroffen. Veel respect was er ook voor de hulpdiensten en mensen die hulp boden. 'Het is hartverwarmend hoe niet alleen de hele wijk, maar heel Nederland meeleeft', zegt Van Zanen.

Maar alle partijen hadden ook veel vragen. Want hoe kon de brand ontstaan? Was er wel controle van de gemeente geweest in de panden die soms vol lagen met matrassen? Hoe worden de mensen – ook zij die er mogelijk illegaal verbleven- geholpen? Wie draait op de voor de kosten van de hotelovernachtingen?

Veel onderzoeken naar brand

De burgemeester verklaarde dat de politie onderzoek doet naar de oorzaak en mogelijke strafbare feiten, de brandweer onderzoekt het eigen optreden en het Instituut Fysieke Veiligheid bekijkt de bouwkundige staat van de panden. De uitkomst van de eerste twee onderzoeken wordt spoedig verwacht, mogelijk nog deze week. Dat van het Instituut Fysieke Veiligheid kan nog wel weken of zelfs maanden op zich laten wachten.

Direct na de brand waren er berichten over de erbarmelijke omstandigheden waarbij mensen in sommige van de getroffen woningen aan de Wouwermanstraat moesten leven. Brandweercommandant Esther Lieben zei daarvan geschrokken te zijn. Wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) vertelde dat er geen klachten over overbewoning of illegale kamerverhuur zijn binnengekomen bij de gemeente. Afgelopen jaar was er wel een melding van geluidsoverlast door de moskee in het complex.

Kan Den Haag ingrijpen?

Dat leidde tot de vraag hoe de Haagse Pandbrigade, die overlast en gevaarlijke omstandigheden in panden moet bestrijden, in staat is om in dit soort situaties in te grijpen. Volgens de wethouder is de brigade juist afgelopen jaar uitgebreid en werden ook in coronatijd nog steeds inspecties uitgevoerd als er signalen binnenkwamen van bijvoorbeeld overbewoning of illegale kamerverhuur. Alleen was dat hier dus niet het geval.

Toch komen bij de gemeente wel degelijk signalen binnen van mensen die – vooral in woningen van particulieren – in schrijnende omstandigheden moeten leven, zei Balster. De gemeente probeert daar van alles aan te doen. Bijvoorbeeld door verkamering aan banden te leggen, bij de overheid op strengere regels aan te dringen en zelf op te treden. 'De handhaving is zo strak mogelijk.'

Gemeente biedt hulp

De gemeente biedt de getroffenen zoveel mogelijk hulp, verklaarde wethouder Bert van Alphen (sociale zaken). Zo werden getroffen bewoners die nacht opgevangen in een hotel, waarvan de gemeente de rekening betaalde. Inmiddels verblijven 33 mensen in een logeerhuis van woningbouwcorporatie Staedion, negen getroffenen zitten bij familie of bekenden en één gedupeerde zit nog steeds in een hotel.

Ook voor mensen die niet stonden ingeschreven in de Wouwermanstraat, maar er wel verbleven, is opvang geregeld. Daarnaast wordt iedereen begeleid door een medewerker van de gemeente.

