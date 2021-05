ZZ Leiden-aanvoerder Ververs op drempel landskampioenschap: 'Alle vertrouwen dat het goedkomt'

ZZ Leiden-aanvoerder Marijn Ververs kan donderdagavond met zijn team landskampioen worden. Leiden heeft in de best-of-five-serie een 2-0 voorsprong op Den Bosch Heroes en kan zich daardoor voor het eerst sinds 2013 tot beste van Nederland kronen. 'Als we even geconcentreerd de wedstrijd ingaan als de eerste wedstrijd tegen Den Bosch, dan heb ik er alle vertrouwen in dat het goed komt', zegt Ververs.

In de eigen Vijf Meihal vindt de belangrijke wedstrijd voor ZZ Leiden plaats. De 2-0 voorsprong op de Brabanders geeft ruimte om te ademen. 'De eerste wedstrijd wonnen we dik van Den Bosch', zegt de aanvoerder vol zelfvertrouwen. 'Dus dinsdag tijdens de tweede wedstrijd was het vooral belangrijk om er niet van uit te gaan dat het weer makkelijk zou worden. Het werd inderdaad moeilijker, maar ook toen hebben we gewonnen. Nu we zijn gebrand om die laatste wedstrijd over de streep te trekken.'

Ververs kan zich eigenlijk niet herinneren dat hij ooit kampioen is geweest. 'In de jeugd heb ik wel enkele finales gespeeld', zegt de 22-jarige basketballer in het Radio West-programma Muijs in de Middag. 'Ook om het landskampioenschap, maar daarin ben ik nooit eerste geworden. Dus donderdagavond zou het voor mij de eerste keer kunnen zijn.'

'Dagje rust, wedstrijd, dagje rust en weer een wedstrijd'

De weg naar de finale ging via twee wedstrijden tegen Weert in de kwartfinale en drie wedstrijden tegen Landstede Hammers uit Zwolle in de halve finale. Samen met de twee wedstrijden die ZZ al tegen Den Bosch heeft gespeeld, zijn dat zeven wedstrijden in zeventien dagen voor de ploeg uit de Sleutelstad. 'Dat is pittig', weet Ververs. 'Vanwege corona is het seizoen ingekort en zijn de playoffs om de landstitel in een iets kortere tijdsperiode ingepland. Normaal heb je meer dagen tussen de wedstrijden zitten, maar nu volgen de wedstrijden zich in rap tempo op. Nu is het dagje rust, wedstrijd, dagje rust en weer een wedstrijd.'

'Maar iedereen in ons team is fit', weet de aanvoerder. 'We hebben tot nu toe amper blessures gehad. We weten goed met het strakke speelschema om te gaan. Wel hopen we het binnen drie wedstrijden af te maken. Als Den Bosch nog terugkomt, moet je ook zaterdag en misschien zondag nog spelen. Dan wordt het helemaal een heftig schema.'

LEES OOK: Nieuwe basketbalhal beperkt groeimogelijkheden ZZ Leiden: 'Je onderkomen bepaalt je succes'