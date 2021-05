Man uit Ter Aar in eigen huis bedreigd door insluiper met mes

Rond 5.15 uur hoorde de bewoner van de woning aan het Mezenpad verdachte geluiden in zijn huis. Toen hij daar op af ging, kwam hij oog in oog te staan met een gewapende insluiper. Daarop werd de bewoner met een mes bedreigd. De insluiper, volledig in het zwart gekleed, nam na de confrontatie met de bewoner de benen, en nam daarbij een aantal eigendommen van de bewoner mee. De bewoner belde de politie, maar agenten konden de insluiper niet meer te pakken krijgen. De bewoner heeft aangifte gedaan.

Bij onderzoek in de omgeving werden enkele gestolen spullen aangetroffen. Ook zou er een sleutelbos zijn aangetroffen, maar of deze van de bewoner of de verdachte is kan de politie nog niet zeggen. In het huis wordt sporenonderzoek gedaan, en de politie vraagt iedereen die wat gezien of gehoord heeft om zich te melden.

