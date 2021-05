Dieren Sea Life moeten weer wennen aan mensen: autistische kinderen op prikkelarm bezoek

Het prikkelarme bezoek komt er omdat de dieren van Sea Life niet meer gewend zijn aan grote hoeveelheden bezoekers en de prikkels die zij met zich meebrengen. De afgelopen maanden hebben de dieren behalve de verzorgers nauwelijks contact met mensen gehad. Als de deuren op 9 juni weer opengaan, kunnen de dieren door het spontane contrast overprikkeld raken.

'En dat is niet goed voor de dieren', zo beaamt general manager van Sea Life Nicola Hamilton in radioprogramma West Wordt Wakker. In de aanleiding naar de grote opening wordt het menselijk contact langzaamaan hervat. 'We bouwen het traag op', zegt Hamilton. 'We laten nu al meer personeel toe.'

Geluid, licht en trillingen

Om de dieren langzaamaan weer te laten wennen aan het geluid, de lichten en de trillingen die de bezoekers veroorzaken wordt op 2 juni een testdag georganiseerd. Tijdens die testdag kunnen autistische kinderen het aquarium bezoeken, maar dan wel zonder muziek en met gedempt licht.

Ook is er getraind personeel aanwezig. Enerzijds is dat bedoeld om de dieren te laten wennen aan het bezoek, maar anderzijds is het ook voor de kinderen zelf goed om zo min mogelijk prikkels om zich heen te hebben. 'Het is echt een win-win voor alle twee', zegt Hamilton.

Geen field lab

Ondanks het feit dat het bezoek aan Sea Life een ietwat experimentele ondertoon heeft, is er volgens Hamilton geen sprake van een field lab. De bezoekende kinderen en hun begeleiders hoeven dus van tevoren geen test af te laten nemen, maar moeten in verband met de coronamaatregelen wel bij één huishouden horen. Ook moeten alle bezoekers van ouder dan twaalf jaar een mondkapje dragen.

Met het bezoek wil Sea Life ook de bewoners van Scheveningen en omgeving bedanken voor hun steun tijdens de coronacrisis. Omdat de inkomsten van het aquarium volledig waren opgedroogd aan het begin van de crisis, waren zij aangewezen op overheidssteun en lokale ondernemers. 'De overheid en de Scheveningse ondernemers hebben ons tijdens de lockdown zowel financieel als met gratis voer voor de dieren gesteund. Op deze manier geven wij iets terug aan de samenleving', aldus Nicola. Het prikkelarme bezoek is dan ook gratis.