Verdachte vervolgd voor moord en in brand steken lichaam Renée, voorarrest verlengd

De 41-jarige man die maandag werd aangehouden na de dood van de 23-jarige Renée wordt verdacht van moord of doodslag en het in brand steken van haar lichaam. Dat laat de rechtbank donderdag weten. Het voorarrest van de man is met twee weken verlengd.

Het lichaam van de jonge vrouw werd in de nacht van zaterdag op zondag gevonden langs de Doorniksestraat op Scheveningen. Politiebronnen meldden eerder al aan Omroep West dat zij in brand gestoken was.

Het slachtoffer had op de fatale avond nog een uitje gehad met haar rugbyteam. Wat er precies is voorgevallen, zoekt een groot rechercheteam van de politie uit.

'Sportvrouw pur sang'

Renée was lid van rugbyclub HRC. Ze speelde in het team dat vernoemd werd naar een ander HRC-lid, Ximena Pieterse. Het 15-jarige meisje werd in 2012 vermoord. Dat de club opnieuw zo'n drama te verwerken krijgt is dan ook ingeslagen als een bom. 'Het is zo bizar voor die meiden', zei de coach van het team Bonni May.

Woensdagavond liepen honderden mensen mee in een stille tocht. Ze legden bloemen, en brandden kaarsen op de plek waar het lichaam gevonden werd.

