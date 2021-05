'Waterbaas' Job houdt het water schoon: 'Plastic komt terecht bij vissen en mensen'

'Kijk, daar heb je weer een flesje', zegt Job (75) uit Den Haag Loosduinen terwijl hij zijn schepnet tevoorschijn haalt. Drie keer per week vaart hij in zijn roeiboot vanaf het slootje voor zijn huis richting het Westland. Daar probeert hij als 'waterbaas' het water schoon te houden.

Met een ouderwets schaapherdersfluitje in zijn mond - Oh Oh Den Haag fluitend - roeit Job door het water. 'Roeien doe je altijd met je rug naar de vaarrichting toe. Ik fluit zodat vogels of vissen in het water me kunnen horen en ik niet tegen ze aan bots.'

Job heeft een echte 'passie' voor water. 'Het geeft een soort kick', vertelt hij. 'Water beweegt altijd. En met roeien maak je continu dezelfde beweging, het is een soort mediteren.' Hij maakt zich dan ook grote zorgen over alle troep in het water. 'Dat is niet goed. Alle plastic op de bodem, het verteert langzaam en komt terecht bij vissen en uiteindelijk ook mensen.'

Waterbazen campagne Delfland

En daarom houdt hij het water schoon. Door alles wat hij tegenkomt en er niet in thuishoort op te ruimen. 'Blikjes, flesjes, ballen, maar ook takken in de vaarloods haal ik weg. Ik bouw ook nestjes voor meerkoeten of andere dieren.' Job heeft dan ook van het Hoogheemraadschap van Delfland de titel 'waterbaas' gekregen.

Met de campagne 'Waterbazen' hoopt Delfland meer inwoners te inspireren en te stimuleren zelf in actie te komen als het gaat om watervoorraad en schoon water. 'Zoals afval rapen uit het water, tegels verruilen voor groen, een geveltuin aanleggen of een schoolplein watervriendelijk maken', zegt Piet-Hein Daverveldt van het hoogheemraadschap. 'Mensen kunnen foto's naar ons sturen als ze iets doen voor water, dan zullen wij ze later dit jaar in het zonnetje zetten.'

LEES OOK: Levering drinkwater onder druk: 'We moeten écht nieuwe waterbronnen zoeken