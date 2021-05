Palace Hotel Noordwijk failliet: 'Al maanden geen huur betaald'

De Katwijkse bouwonderneming van Brandjes is dan ook de grootste schuldeiser van het Palace Hotel. 'Meer dan een half miljoen', zegt Brandjes nog tegoed te hebben, 'misschien wel een miljoen of meer, ik heb het niet zo paraat.' De hotelketen Radisson claimt daar bovenop nog eens 'een half miljoen euro', aldus Brandjes.

Brandjes is met zijn bouwbedrijf De Raad zowel eigenaar van het pand als aandeelhouder in de exploitatiemaatschappij. Als exploitant zegt Brandjes dat corona de grote boosdoener is, voor de horeca in het algemeen en het Palace Hotel in het bijzonder. Maar als bouwer en vastgoedbeheerder heeft De Raad geen klagen. 'Het gaat bijzonder goed in de bouw, en ook 'lopen er meerdere partijen al een tijdje rondjes om het hotel.'

'Iedereen mag het kopen'

Door het faillissement kan eigenaar De Raad op zoek naar een nieuwe huurder. Of koper, want het hotel staat al langere tijd te koop. 'Iedereen mag het huren, of kopen', zegt Brandjes. Hij vraagt 32 miljoen euro voor het gebouw. Hij sluit niet uit dat hij zelf een andere huurder vindt, of misschien zelf met het hotel verder gaat.

Het faillissement heeft als gevolg dat schuldeiser Radisson naar zijn centen kan fluiten. Het Palace Hotel - franchisenemer van Radisson - en de internationale keten vechten elkaar de tent uit. Zo vindt het hotel dat de keten te weinig doet om klanten binnen te brengen.

De bar van het hotel | Foto: Palacehotel.nl

Radisson rest niets dan een lege huls

De keten spande een kort geding aan tegen het Palace Hotel bij de rechtbank in Den Haag, die het hotel vorige week verloor. Het Palace Hotel zou Radisson volgens de rechter een afkoopsom van 150.000 euro moeten betalen om van het franchisecontract af te komen. Daarnaast zou er nog een schuld van 170.000 euro bij Radisson openstaan.

De naam 'Radisson' moest van de rechter ook weer bij het hotel worden aangebracht, maar dat gaat nu definitief niet door. Welke naam er wel komt te staan, hangt af van de verhuur of verkoop. Brandjes zegt nu zijn handen vrij te hebben met het gebouw. Radisson rest niets anders dan een lege huls.

Personeel moet op zoek, of niet

Het personeel lijkt nog niet te weten waar het aan toe is. Wie het hotel belt krijgt nog wel iemand aan de lijn, maar vragen worden niet beantwoord. Het personeel verwijst naar het bouwbedrijf van Brandjes.

'Er zal wel snel een faillissement door de rechter worden uitgesproken', zegt Brandjes, 'want de rekeningen worden niet betaald. Dan komt er een curator, die het personeel ontslaat, maar uiteindelijk zal ook een nieuwe huurder of eigenaar weer personeel nodig hebben', zegt hij.