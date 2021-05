Meerderheid gemeenteraad tegen windmolenplan gemeente Alphen en provincie

Nieuw Elan, CDA, PvdA, SP, Beter Alphen, SGP en Dorpen en Wijken Belangen, gezamenlijk goed voor 22 van de 39 zetels, zien er geen heil in. Andere politieke partijen hebben zich nog niet uitgesproken en wachten een tweede debat in juni af, als daadwerkelijk 'de regionale energiestrategie' op de agenda van de gemeenteraads(commissie)vergadering staat.

'De burger is niet betrokken bij het vinden van de zoeklocaties. Er is gefaald in dit beginproces', vindt PvdA'er Peter Bakker. De beslissingen zijn nu 'van achter het bureau' genomen. Het heeft tot gevolg dat omwonenden protest aantekenen. Volgende week donderdag biedt actiegroep TurbulenT uit Hazerswoude-Rijndijk de gemeenteraad een petitie aan om hun ongenoegen te uiten. Ook op andere plekken in de regio is verzet tegen aangewezen windmolenplekken.

Witte reuzen

De windturbines zouden tot 240 meter hoog moeten worden, zo meldt mediapartner Studio Alphen. 'Als je op de rand van een bedrijventerrein een windturbine plaatst, weet je dat de slagschaduw en het geluid tot een bepaalde plek komt. En dan is dat veel minder erg dan wanneer je ze plaatst langs de N11 in Hazerswoude-Rijndijk, Groenendijk (Hazerswoude-Rijndijk) en Kerk en Zanen (Alphen aan den Rijn)', meent Bakker. Nu gaan buurtbewoners in Bakkers ogen te veel hinder ondervinden aan de witte reuzen.

De plannen voor de nieuwe windturbines | Foto: Holland Rijnland

Zo'n rand van een bedrijventerrein zou het Boskoops-Hazerswoudse ITC/PTC-terrein kunnen zijn. Ook die plek is aangemerkt als potentiële windmolenlocatie. Daar zijn vooralsnog geen bezwaren tegen vanuit de gemeenteraad. 'Je kunt de windturbines beter clusteren op één plek. Dat is veel beter dan in lijnen, dan heb je ineens overal windmolens', luidt de mening van PvdA.

Beter clusteren

Aanvankelijk was ook de polder van Aarlanderveen aangewezen als windturbinelocatie, maar die plek is geschrapt na protest van bewoners.

