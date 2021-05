Wethouder: meer invloed politiek op grootste bouwplannen Den Haag in decennia

De gemeenteraad praat al enige tijd over de enorme ontwikkelingen in wat het Central Innovation District (CID) heet. Dat is het gebied tussen grofweg Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Het gaat hierbij om de meest omvangrijke bouwplannen in Den Haag in de afgelopen decennia. In deze driehoek ziet de gemeente ruimte voor in totaal 20.500 woningen, 21 voetbalvelden aan winkels en andere commerciële voorzieningen en negentig voetbalvelden aan kantoren. Omdat er in dat deel van de stad ook weer niet zo heel veel plek is, zou het flink de hoogte in moeten. Projectontwikkelaars en bouwers maken schetsen voor hoge torens.

Maar de afgelopen maanden werd duidelijk dat in de wijken hier omheen én in de raad zorgen leven over die plannen. Zo zou er te weinig ruimte zijn vrijgemaakt voor bijvoorbeeld groen, scholen, sport en speelplekken. Daardoor zouden mensen die straks in het CID gaan wonen hiervoor naar andere wijken moet, waardoor daar een grote druk op die voorzieningen zou ontstaan.

Zorgen over betaalbaarheid plannen

Verder zijn er zorgen over de betaalbaarheid van al die plannen. Ze kennen nu nog een tekort van honderden miljoenen euro. Ook vrezen sommige partijen dat er straks wellicht hoge torens komen te staan, maar dat die er lelijk, doorsnee uit komen te zien en dat het op straat een kille bedoening wordt.

Wethouder Mulder (VVD, stadsontwikkeling) nam de plannen daarom begin februari tijdelijk terug. Hij beloofde de raad een nieuw voorstel dat 'meer comfort' moet bieden.

Raad wordt nauw betrokken

Dat stuk ligt er nu. In elf pagina’s beschrijft Mulder de geschiedenis van de plannen en hoe hij denkt dat het verder moet. Een ding staat daarbij centraal: de gemeenteraad wordt bij alle stappen die volgen, nauw betrokken belooft de wethouder. Hij wil met de raad 'zorgen en vragen onderzoeken en bespreken', schrijft hij. 'Zeker als het om zoiets belangrijks gaat als het CID, maar eigenlijk altijd: omdat uw zorgen en vragen de kwaliteit van onze gedachtewisseling op een hoger plan brengen.'

Wethouder Mulder wil met de raad 'zorgen en vragen onderzoeken en bespreken' | Foto: gemeente Den Haag/Martijn Beekman

De gemeenteraad, belooft de wethouder nu, wordt over de ontwikkelingen voortaan goed op de hoogte gehouden. Jaarlijks komt er een overzicht van welke afspraken zijn gemaakt met projectontwikkelaars en wat er gaat gebeuren. Dat gaat tot in detail, stelt hij. Zo kan de raad zien wat de exacte plannen zijn en eventueel ingrijpen. Volgens Mulder zijn de voorstellen die er nu liggen, grove schetsen, die nog veel verder moeten worden uitgewerkt. De raad heeft ook hierbij nog mogelijkheden dingen aan te passen.

Wethouder begrijpt vrees

Dat er vrees voor gebrek aan voorzieningen is, snapt Mulder, schrijft hij. 'Is er straks voldoende gelegenheid voor sport, zijn er voldoende scholen, is er genoeg groen om te verblijven en recreëren?' Maar volgens hem is dat het geval. 'Kristalhelder' moet zijn dat er niet alleen huizen en kantoren komen - 'zodat Haagse kinderen en kleinkinderen straks woonruimte kunnen vinden' – maar dat dit deel van de stad ook ‘leefbaar en bereikbaar' moet worden. 'Dat Den Haag een aantrekkelijke en leefbare woon- en werkstad blijft en wordt. Waar het goed leven is, in alle opzichten.'

Daarom moet de bouw van woningen en kantoren gelijke tred houden met die voorzieningen. Toch erkent hij dat er geen plek is voor bijvoorbeeld sportvelden. Die moeten elders komen. Een plan daarvoor volgt, evenals voor onderwijs, welzijn en cultuur.

Plannen voor de komende 20 jaar

Mulder zegt ook te begrijpen dat er zorgen zijn over de betaalbaarheid van alle plannen. Uit een eerder stuk maakt hij duidelijk dat er nog een financieel gat is van 340 miljoen. De plannen bestrijken echter een termijn van pakweg twintig jaar. Op dit moment is al wel voldoende beschikbaar om te kunnen beginnen. Daarna moet het 'stapje voor stapje' en gaat hij ook op zoek naar bijdragen van bijvoorbeeld het Rijk. 'Dit is geen opdracht of besluit dat moet worden uitgevoerd, en ook geen groen licht om maar te gaan bouwen. Het is een visie voor de ontwikkeling. Aanvullende besluiten zijn noodzakelijk, ook in financiële zin.'

Bij het uitwerken van de plannen wordt niet alleen de politiek nauw betrokken, maar ook bewoners, ondernemers en andere betrokkenen, belooft Mulder. Hij noemt het 'belangrijk' om hun ideeën te horen'. De wethouder: 'Den Haag is immers een stad waarin we samen leven, samen kiezen en samen doen.'