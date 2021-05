Nathalie wil miljoen euro inzamelen voor haar droomhuis: 'Maar het is vooral een protestactie'

'Dit kan zo niet langer.' Nathalie de Jong is er klaar mee. Op zoek naar een passende woning valt ze overal tussen de wal en het schip. Vandaar dat ze een crowdfunding is gestart. 'Ik wil graag van een miljoen mensen een euro ophalen. Dat klinkt heel veel, maar het gaat mij vooral om het bereik.'

Nathalie woont met haar dochtertje in een kleine driekamerwoning op Scheveningen. Voor de woning van 45 vierkante meter betaalt ze 950 euro per maand kale huur. Verhuizen is niet echt een optie, legt ze uit in radioprogramma West Komt Thuis. 'Voor de sociale woningbouw verdien ik te veel, maar bij de bank krijg ik niet meer dan een ton. Daar kan ik net een garage van kopen.'

De Scheveningse is niet de enige met dit probleem, en dus bedacht ze iets heel anders. 'Om me heen zie ik dat iedereen hetzelfde probleem heeft. Op deze manier wil ik hier aandacht voor vragen. Het gaat mij dan ook niet om het miljoen dat ik op wil halen, want dat heb ik helemaal niet nodig. Het is echt een protestactie. Maar ik wil gewoon die mensen bereiken om het probleem op de woningmarkt duidelijk te maken.'

Mensen mee kunnen nemen

Wel hoopt Nathalie dat voldoende mensen haar steunen om een huis te kunnen kopen. Mocht er toch meer geld binnenkomen, dan zal ze dat gebruiken om anderen te helpen. 'Ik wil gewoon die ene leuke woning kunnen kopen. Als ik meer ophaal dan dat ik nodig heb, dan wil ik zo veel mogelijk mensen te kunnen helpen. Want er zitten zoveel mensen met hetzelfde probleem.'

