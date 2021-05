Zo ziet het herbouwde zwembad de Boetzelaer in Monster eruit

In en rondom zwembad de Boetzelaer in Monster worden de laatste werkzaamheden verricht om maandag voor het eerst sinds de grote brand van februari 2019 weer open te gaan.

De aannemer heeft eerder deze week het gebouw opgeleverd en de laatste punten worden momenteel afgewerkt. Het personeel van de Boetzelaer is nu bezig met de inrichting, zo meldt mediapartner WOS. Tijdens de brand in 2019 is alles verwoest, niets bleef bespaard.

Hieronder beelden van mediapartner WOS:

Voordat maandag het leszwemmen start, kunnen sommige kinderen komend weekend al 'voorzwemmen'. Dit om te bepalen in welk badje ze volgende week starten. Door corona zal de Boetzelaer langzaam meer bieden. Voorlopig is alleen nog banen- en leszwemmen mogelijk, het recreatieve gedeelte gaat later van het slot. Het is overigens nog niet mogelijk om van de douches gebruik te maken.

Een paradijs

Het personeel is blij om weer aan de slag te gaan. Veel werknemers hebben tijdelijk in een ander zwembad gewerkt, maar voelden zich ontheemd, aldus directeur Frank Haagsma. Dat de Boetzelaer bijzonder is blijkt wel uit de reacties van de bouwlieden. Er worden in Nederland wel zwembaden gebouwd, maar gemeenten kiezen vaak voor een eenvoudige constructie. De Boetzelaer heeft volgens de bouwers meer weg van een paradijs.

