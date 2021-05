ZZ Leiden viert kampioenschap zondag met rondvaart

Basketbalclub ZZ Leiden viert het kersverse landskampioenschap zondag met een rondvaart door de Leidse grachten. De spelers varen tussen 12.00 en 14.00 uur door de grachten van de binnenstad: 'Dan is er voor de fans toch nog een gelegenheid om het kampioenschap met ons te vieren', zegt Marcel Verburg, voorzitter van de basketbalclub. ZZ Leiden werd donderdagavond voor de vierde keer in de geschiedenis landskampioen.

'Normaal zitten er 1700 tot 1800 toeschouwers bij op de tribune, maar dat was in dit coronaseizoen natuurlijk niet mogelijk’, zei Verburg in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'Dan is dit nog wel een mooie mogelijkheid om het kampioenschap te delen.'

ZZ Leiden werd donderdagavond landskampioen door in finales ook de derde wedstrijd van Den Bosch te winnen. 'Het begin was even moeizaam, na een 9-20 achterstand. Maar toen het ging lopen sloegen we snel een gat. En dan weet je op een gegeven moment dat je kampioen gaat worden, en dan zit je wel wat relaxter op je stoel. Het was ruim voor het einde wel duidelijk dat we landskampioen gingen worden.'

De gemeente Leiden is blij met de huldiging op het water. 'Op deze manier staan de fans verspreid door de stad en is er geen centrale plek waar iedereen samenkomt. We krijgen al veel enthousiaste berichten van mensen die langs de route gaan kijken', aldus een woordvoerder.

Kampioen met een sweep

Leiden versloeg Den Bosch uiteindelijk met 90-74. Het was de derde overwinning in in de eerste drie finalewedstrijden van een best-of-five-serie. ZZ Leiden haalde daarmee het kampioenschap binnen met een sweep: een overwinningsserie zonder nederlaag.

De precieze opstapplek van de rondvaart wordt niet bekend gemaakt. Zo wil de organisatie drukte voorkomen. Tussen 12.00 en 14.00 uur komt de boot onder meer langs de Nieuwe Rijn, Herengracht, Oude Rijn en Oude Vest.

