Man beroofd van auto bij steekpartij in Rijswijk

'Er werd inderdaad 's avonds laat aangebeld', vertelt Jense een dag later aan Omroep West. 'Aan de deur stond een jongeman, die het er over had dat hij zijn auto kwijt was. Omdat hij behoorlijk bloedde hebben we meteen het alarmnummer gebeld. Hij was gewond aan zijn rug en arm. Wat er precies gebeurd is, weet ik niet', vertelt Jense, die die dag zijn verjaardag had gevierd.

Volgens de politie had het slachtoffer eerder op de avond afgesproken met kennissen op een parkeerplaats aan de Uithoflaan in Den Haag. Na een ritje richting de Van der Kooijweg in Rijswijk keerden de kennissen zich tegen het slachtoffer en werd hij meerdere malen gestoken, meldt de politie.