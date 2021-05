ZZ Leiden-coach dolblij na landskampioenschap: 'Fantastisch dat spelers naar mijn onzin luisteren'

'Gedurende het seizoen kregen we het gevoel dat dingen mogelijk waren', gaat De Jong verder. 'Het team waar we heel het seizoen mee speelde had potentie en daarvan is dit kampioenschap het resultaat. Offensief waren we het hele jaar al krachtig. De puntjes zijn op de i gezet toen de verdediging ook ging lopen.'

De 33-jarige routinier werd uitgeroepen tot beste speler van de playoffs en speelt ook volgend seizoen in Leiden. Die vlieger gaat niet voor elke speler op. Vooral Amerikaanse spelers blijven maar kort bij een Nederlandse club. 'Ik weet hoe de basketbalwereld werkt', zegt De Jong. 'Het liefst zou ik het team bij elkaar houden, maar spelers moeten doen wat ze moeten doen. Als je weggaat, geniet van je tocht. Als je volgend jaar terugkomt, is dat alleen maar mooi.'

'Het is allemaal gedaan door de spelers'

'Het voelt natuurlijk fantastisch', zegt ZZ Leiden-coach Geert Hammink over het binnenhalen van de titel. 'Niemand wordt onterecht kampioen in een best-of-five-serie. Wij zijn zelfs terecht en overtuigend kampioen geworden. Overtuigender dan in een clean sweep (serie zonder nederlagen red.) kan zelfs niet.'

De Gelderlander stond dit seizoen voor het eerst voor de groep in Leiden. 'We zijn negen maanden geleden met het bestuur begonnen om het team samen te stellen', zegt de voormalig NBA-speler. 'Die mannen hebben vervolgens fantastisch hard gewerkt. Ze hebben continu geluisterd naar de onzin die ik uitkraamde. Dat is geresulteerd in blijdschap, medailles en bekers. Het zijn de spelers die het hebben gedaan. Ik kan met niet herinneren dat ik donderdagavond een basket, rebound of stop heb gemaakt. Sowieso het hele seizoen niet. Het is allemaal gedaan door de spelers.'

'Volgend jaar weer wat moois van maken'

Ondanks een bierdouche kwam aanvoerder Ververs nog scherp over na de prijsuitreiking. 'In de jeugd ben ik best wel vaak tweede geworden, om nu een keertje eerste te worden is prachtig', zegt hij. 'We hebben individueel zulke goede spelers. De spelers die starten, de mannen die in het veld komen en zelfs de jonge gasten. Dan kun je aan iets moois bouwen.'

Door corona was er geen publiek in de Vijf Meihal. 'Als sporter wil je voor supporters spelen', zegt Ververs. 'Ik ben nu gewend om voor een lege zaal te spelen, maar heb liever een zaal vol mensen. Volgend jaar hoop ik dat iedereen naar ons toe komt en dan gaan we er weer wat moois van maken.'

LEES OOK: ZZ Leiden viert kampioenschap zondag met rondvaart