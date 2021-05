Bodegraven sleept drie complotdenkers kindermoorden voor rechter

De begraafplaats Vredehof heeft al maanden last van grafschennis door mensen die bloemen en briefjes komen leggen op de graven van overleden kinderen. Volgens de bloemenleggers zijn sommige kinderen vermoord door een satanistisch-pedo-netwerk. RIVM-directeur Jaap van Dissel zou hier volgens de complotdenkers bij betrokken zijn. Hij wordt eveneens beschuldigd van pedofilie.

De gemeente probeert deze overlast de kop in te drukken. Vorige week donderdag dreigde de gemeente al met juridische stappen tegen drie complotdenkers. De gemeente had via een brief aan de complotdenkers geëist dat zij binnen 48 uur de berichten en uitzendingen van hun sociale mediakanalen moesten halen en stoppen met de uitlatingen. Als zij daar niet aan zouden voldoen, zou de gemeente juridische stappen ondernemen. Deze stap heeft de gemeente nu gezet, en er is een gerechtelijke procedure aangespannen.

Gedreigd met geweldsmisdrijf

Ook het OM onderneemt actie tegen de complotdenkers. Zo werd vorige week een 47-jarige Hagenaar opgepakt voor een doodsbedreiging aan het adres van Van Dissel. Volgens het OM heeft hij op internet gedreigd met een geweldsmisdrijf. Ook stond de verdachte bij de ingang van de rechtbank toen twee andere verdachten terechtstonden voor hun bedreigingen aan het adres van Van Dissel. Daar riep de Hagenaar dat de RIVM-directeur begraven moest worden: 'Van Dissel, wij staan klaar', was zijn oproep. De verdachte staat op 2 juni voor de politierechter voor zijn bedreigingen. Tot die tijd blijf hij vastzitten.

Het is niet bekend of deze verdachte ook een van de drie mensen is die door de gemeente voor de rechter wordt gedaagd. In afwachting van het verloop van de rechtszaak wil de gemeente geen verdere mededelingen doen over de zaak.

LEES OOK: Woeste burgemeester na grafschennis: 'In plaats van te rouwen, worden mensen bij onzin betrokken'